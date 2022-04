Pasan las horas y no cesa la polémica por la supuesta posible eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial de Catar 2022.



Aunque se ha hecho hincapié en que la Fifa ni ninguna autoridad encargada se han pronunciado sobre el aparente inconveniente interno en el país vecino con la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade), ni tampoco sobre las dudas sobre la nacionalidad del futbolista Byron Castillo, de quien se ha dicho que no sería ecuatoriano, los ecos no dejan de resonar.



(En contexto: ¿Selección Ecuador podría quedarse fuera del Mundial de Catar? Lo último que se sabe).

Empujado por las versiones de prensa que han circulado por toda Latinoamérica, en las que se apunta sobre la posible eliminación de Ecuador del Mundial, el presidente de la la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, quien lleva más de 15 años ejerciendo como dirigente deportivo, decidió pronunciarse. Su voz, sin duda, una de las más autorizadas en el caso.

Las dos grandes polémicas en Ecuador

Facebook Twitter Linkedin

Bandera de Ecuador. Foto: iStock

El lío administrativo

Ecuador, que se clasificó como el cuarto equipo en las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, mostró ser una de las selecciones más firmes en el camino mundialista y logró certificar su tiquete a Catar antes de la última fecha de las clasificatorias. Sin embargo, una irregularidad en el engranaje institucional del país ha sido vista como la primera posibilidad de que se trunque su viaje a Medio Oriente.



En las últimas semanas, la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade) denunció que las autoridades gubernamentales no han solucionado un tema de destinación de fondos para su departamento. Consecuentemente, a la fecha, todo indica que el organismo no cumple con los controles que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés), ente que desde el comienzo del nuevo milenio lidera la lucha contra el dopaje en el deporte.



Según reseñó 'El Comercio', de Perú, la representante de la Onade, Jannet Emén Sánchez, confirmó que la Selección de Ecuador podría llegar a ser suspendida por ese motivo.



“Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional”, manifestó Sánchez.



“Esta semana cumpliremos con la disposición del Presidente que el control antidopaje lo maneje el COE, tal como lo establece el Código Mundial Antidopaje, mientras se expide la Ley de Creación de Onade. Así sí podemos entregar los recursos. Por supuesto asumiremos las obligaciones pendientes que tiene Onade, verificando cada valor como es debido", respondió el ministerio de Deportes de Ecuador en un breve comunicado.



Hasta este jueves no se habían conocido mayores detalles sobre el desenlace de ese supuesto inconveniente administrativo.



(No deje de leer: Si Selección Ecuador se queda fuera del Mundial... ¿cuál la reemplaza?).

Facebook Twitter Linkedin

Mundial de Catar 2022. Foto: iStock

La nacionalidad de Byron Castillo

A la par del tema del dopaje, se generó todo un embrollo por cuenta de la nacionalidad del defensor Byron Castillo, quien jugó con el equipo ecuatoriano en las eliminatorias a la cita mundialista de este año.



En este caso, la polémica tiene que ver con los rumores de que Castillo sería en realidad colombiano. Motivo por el cual se habría presentado una seria irregularidad. Y aunque algunos medios informen que países como Chile podrían pelear por los puntos perdidos con Ecuador, y así generar su 'salida' del Mundial, lo cierto es que la normativa estipula que el reclamo debió hacerse máximo 48 horas después del partido en cuestión. Razón por la que, sobre el papel, el reclamo no tendría ninguna validez.



En Colombia, el encargado de poner a sonar el tema fue Sebastián Bejarano, un usuario de Twitter que se describe como periodista deportivo.



“Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de Eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño. Actualmente milita en el Barcelona”, escribió Sebastián Bejarano el martes en su cuenta de Twitter.



(No deje de leer: Futbolista colombiano fingió ser de Ecuador y acabó con el 'Sueño Nacional').

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano.



Propiamente nacido en Tumaco, Nariño.



Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

Sin embargo, este miércoles, Bejarano reculó y apuntó en la misma red social: "El mayor error fue hablar de un juicio acá, por lo cual me excuso. Las pruebas que mostró el abogado fueron en una rueda de prensa. Son contextos distintos".

El mayor error fue hablar de un juicio acá, por lo cual me excuso. Las pruebas que mostró el abogado fueron en una rueda de prensa. Son contextos distintos. https://t.co/Sb4UwxTZR1 — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 27, 2022

De acuerdo con las versiones de prensa de Ecuador, la Federación de Fútbol de ese país investigó el tema en 2019 y determinó que Castillo no tenía inconvenientes sobre su nacionalidad.



“Gracias a Dios es un tema judicial sentenciado. La Federación comenzó a convocarlo ya cuando la Justicia decretó y puso fin a este tema. Nosotros siempre estuvimos tranquilos”, le dijo Carlos Alfaro, presidente del Barcelona SC, club en el que juega Castillo, a 'El Universo' dado el revuelo desatado en estos días.

Se pronuncian las autoridades ecuatorianas

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador jugará el partido inaugural del torneo. Foto: EFE, AFP

El primer dirigente ecuatoriano en manifestarse sobre la polémica por la supuesta posible eliminación del 'Tri' fue Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Futbol del Ecuador.



"Esto es una payasada, que dicha con mala intención no merece la mas mínima preocupación. Lo único demostrado aquí es que Ecuador estará en el Mundial", respondió Loor citando el tuit del mencionado Sebastián Bejarano.

Esto es una payasada, que dicha con mala intención no merece la mas mínima preocupación. Lo único demostrado aquí es que 🇪🇨 estará en el mundial. 🙌🏻 https://t.co/vgjZLOjCE3 — Miguel Angel Loor (@miguelloor) April 26, 2022

Luego, en declaraciones al portal 'FutbolEcuador', Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dijo que “no existe eso (en alusión al documento que publicó el periodista colombiano Sebastián Bejarano sobre la supuesta nacionalidad colombiana de Castillo), me parece que no es más que otra noticia”, según reseñó dicho portal.

"No conozco ningún juicio nuevo (más allá del de 2021 en el que se ratificó que Castillo nació en Playas, Ecuador)”, concluyó Egas, en el texto de 'FutbolEcuador'.

Más noticias

Egan Bernal: las reales opciones de volver a competir el 24 de mayo

Karim Benzema: el crac del momento en el fútbol europeo

Cali y Junior: hinchas, en lío gigante con la policía boliviana

DEPORTES