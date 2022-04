Esta semana trascendió en medios latinoamericanos la información de que, al parecer,un problema administrativo podría llegar a afectar la presencia de la Selección de fútbol de Ecuador en el Mundial de Catar 2022.

Ecuador, que se clasificó como el cuarto equipo en las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, mostró ser una de las selecciones más firmes en el camino mundialista y logró certificar su tiquete a Catar antes de la última fecha de las clasificatorias. Sin embargo, parece que una irregularidad en el engranaje institucional del país podría truncar su viaje a Medio Oriente.

Así está la situación en Ecuador

Gonzalo Plata (der.), jugador del Valladolid y de la Selección de Ecuador. Foto: Rodrigo Buendía. Efe

En los últimos días, la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade) denunció que las autoridades gubernamentales no han solucionado un tema de destinación de fondos para su departamento. Por ende, a la fecha, el organismo no cumple con los controles que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés), ente que desde el comienzo del nuevo milenio lidera la lucha contra el dopaje en el deporte.



Según reseñó 'El Comercio', de Perú, la representante de la Onade, Jannet Emén Sánchez, confirmó que la Selección de Ecuador podría ser suspendida por ese motivo.



“Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional”, manifestó Sánchez.



Tras esas declaraciones, el ministerio de Deportes de Ecuador respondió mediante un breve comunicado que solucionaría el tema: “Esta semana cumpliremos con la disposición del Presidente que el control antidopaje lo maneje el COE, tal como lo establece el Código Mundial Antidopaje, mientras se expide la Ley de Creación de Onade. Así sí podemos entregar los recursos”, se lee en el texto.



“Por supuesto asumiremos las obligaciones pendientes que tiene Onade, verificando cada valor como es debido. Por otro lado, estamos al día con el pago anual a WADA”, dice la misiva.



Hasta el momento, ni la Agencia Mundial de Antidopaje ni la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) han dado a entender que Ecuador podría quedar fuera del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, una revisión de los 92 años de historia de la Copa del Mundo y la normativa Fifa relacionada podría dar luces sobre lo que podría pasar en dado caso.

Antecedentes

El caso de India en la Copa de Brasil 1950

Gol del 'Maracanazo', en Brasil 1950. Foto: Archivo Particular

En los 21 Mundiales que se han disputado, tan solo una selección clasificada no participó, por decisión propia, en la cita futbolística: el equipo de India, en 1950.



De acuerdo con la versión oficial que recoge la prensa de ese país, la Selección de fútbol de India se 'bajó' del torneo que organizó Brasil por "desacuerdos sobre la selección del equipo y tiempo de práctica insuficiente".



En la cultura popular se ha llegado a decir que los futbolistas de ese país se negaron a jugar porque no pensaban usar guayos. También se ha dicho que, por el viaje tan largo, el equipo habría desistido de jugar la Copa. Otros han hecho hincapié en que los partidos de ese entonces en India duraban cerca de 70 minutos...



En todo caso, como recogió en un artículo reciente el 'Tribune India', medio nacional, "La realidad podría estar en algún punto intermedio. En primer lugar, India había logrado la independencia solo unos tres años antes y no estaba segura de hacer una inversión tan grande por una participación justa. En aquel entonces, la Copa Mundial de la Fifa no era tan glamorosa y su atractivo universal y popularidad no era como la de hoy".



Desde entonces, ningún otro equipo se ha 'bajado' de la cita mundialista.



La experiencia reciente de Corea del Norte

Kim Jong-un, líder norcoreano. Foto: EFE/EPA/KCNA

Un caso que (con grandes diferencias) ha sido citado en el debate sobre la situación de Ecuador es el reciente de las selecciones de fútbol de Corea del Norte.



A mediados del año pasado, aludiendo a la pandemia del covid-19 como principal motivo, la Selección de Corea del Norte desistió de participar en las eliminatorias de Asia al Mundial de Catar. La misma situación se vio en competencias como el Mundial femenino Sub-20, que se disputa este año en Costa Rica.



En su momento, la medida se vio como lógica luego de que, por el mismo motivo, y sin pronunciar ningún tema político públicamente, Corea del Norte no participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



En el caso de la selección masculina de mayores, se mantuvieron al margen los puntos disputados por el equipo en la clasificatoria a Catar 2022. En el de la Sub-20 de mujeres, Australia reemplazó a Corea del Norte por haber terminado un puesto debajo suyo en el Campeonato Asiático Sub-19 del 2019, que entrega los cupos continentales al torneo mundialista Sub-20.



¿Qué dice la Fifa?

Así puedes ir al Mundial de Catar 2022, la FIFA busca voluntarios. Foto: iStock

En el páragrafo 2 del artículo 5 del reglamento de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022 se lee: "Si una federación participante se retirara de la Copa Mundial de la Fifa a más tardar 30 días antes del inicio de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 250 000 francos suizos como mínimo. Si una federación participante se retirara de la Copa Mundial de la FIFA 2022 dentro de los 30 días anteriores al inicio de la fase final o durante la fase final, la Comisión Disciplinaria

de la FIFA le impondrá una multa de 500 000 francos suizos como mínimo".



En el acápite 3 se estipula: "Según las circunstancias de la retirada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá tomar otras medidas disciplinarias e incluso excluir a la federación participante en cuestión de las siguientes competiciones de la FIFA. En particular, la comisión organizadora de la FIFA podrá sustituir por otra federación miembro a la federación participante que se haya retirado".



Así las cosas, el ente que rige el fútbol profesional en el mundo tiene contemplado que una selección ocuparía el cupo de la que se retire. Sin embargo, no especifica cómo se definiría el 'equipo reemplazante'.

