Perú ya eligió técnico para tratar de salir del último lugar de la eliminatoria

El entrenador uruguayo Jorge Fossati asumirá la dirección técnica de la selección de fútbol de Perú para la Copa América 2024 y la clasificatoria sudamericana para el Mundial-2026, informó este miércoles la Federación de Peruana de Fútbol (FPF).

"Con el objetivo de clasificar al Mundial 2026, el experimentado entrenador uruguayo Jorge Fossati asumirá la dirección técnica de La Bicolor tras llegar a un acuerdo satisfactorio con la Federación Peruana de Fútbol", indicó la FPF en un comunicado.

Fossati, de 71 años y exseleccionador de Uruguay y Catar, reemplaza en el cargo al peruano Juan Reynoso, quien dejó el cargo a mediados de este mes tras la pésima campaña del combinado inca camino al Mundial norteamericano.



Perú es el colista de la eliminatoria sudamericana con dos puntos en seis fechas disputadas.



Fossati acaba de sacar campeón a Universitario de Deportes, que ahora busca, para reemplazarlo, al venezolano César Farías, actial entrenador de Águilas Doradas.



El DT uruguayo, que en Colombia fue arquero de Millonarios en 1982, viajó a su país la semana pasada dejando muy adelantada su vinculación a la selección.



"Ya lo dije muchas veces, el cariño del aficionado peruano es incomparable, y no tengo palabras para agradecerle. Ni qué decir en este último tramo todo lo que viví con la gente de la U. Todo siempre fue con respeto y cariño", comentó Fossati a los periodistas sobre la temporada con Universitario que culminó con el campeonato nacional este año.



El técnico agregó que "ahora solo queda esperar esta nueva etapa que no solo será de un club sino de todo el Perú y hacerlo con la máxima energía".



Al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Ricardo Gareca, el extécnico de Perú que llevó a la selección al mundial de Rusia 2018, como probable estratega de otra selección sudamericana, Fossati respondió que le tiene "mucho respeto" porque "es uno de los técnicos de los que siento simpatía y creería que es empatía lo que sentimos los dos".



"Pero el día que juegue contra Chile será Perú versus Chile, y no Gareca versus Fossati", expresó.



Perú es el próximo rival de la Selección Colombia en las eliminatorias: el partido se jugará, inicialmente, el 4 de septiembre de 2024 en Lima, pero la fecha y el horario aún no han sido confirmados.

Jorge Fossati Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Cuatro selecciones cambiaron de DT en la eliminatoria

Perú es la cuarta selección que cambia de director técnico en la actual eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026.



Antes lo hicieron Bolivia (el brasileño Antonio Carlos Zago reemplazó al argentino Gustavo Costas), Paraguay (Daniel Garnero sustituyó a Guillermo Barros Schelotto) y Chile (Nicolás Córdova asumió como interino en lugar del argentino Eduardo Berizzo).



Apenas se han jugado seis jornadas de las clasificatorias y los últimos cuatro clasificados son los que han cambiado de entrenador. Paraguay estaría hoy en repechaje y Chile, Bolivia y Perú están por ahora eliminados de la Copa del Mundo.



