Pánico en pleno vuelo: selección de Gambia se queda sin oxígeno y vive pesadilla

Una verdadera pesadilla en el aire vivieron los integrantes de la Selección de Gambia de Fútbol, que se desplazaba a Costa de Marfil, sede de la Copa Africana de naciones.

El vuelo chárter regresó a la capital de Gambia, Banjul, a solo nueve minutos del despegue por “problemas técnicos” relacionados con la pérdida de presión y oxígeno en la cabina, según afirmó la Federación de Fútbol de Gambia en un comunicado divulgado por el medio local The Point.



Sin embargo, algunos de los integrantes del equipo, el entrenador Tom Saintfiet, y el lateral derecho, Saidy Janko, dieron testimonios aterradores de lo que vivieron en el aire y los momentos de angustia.



“Todos podríamos haber estado muertos. Todos nos quedamos dormidos rápidamente. Yo también. Tuve sueños breves sobre cómo fue mi vida”, narró el entrenador a medios locales.



"Después de nueve minutos, el piloto decidió regresar porque no había suministro de oxígeno. Algunos jugadores no se despertaron hasta después del aterrizaje”, añadió.



“Ahora estamos en Gambia y ya no queremos volar con un avión de este tipo. Fue el más pequeño que pudieron encontrar, quizás con hélices, para 50 personas. Como si lo único que importara fuera que volara. Hay límites, estoy dispuesto a morir en el campo de fútbol, no estoy dispuesto a morir por mi trabajo fuera del campo”, agregó el entrenador.



Por su parte, el jugador dio más detalles del drama vivido en el aire. “El calor inhumano mezclado con la falta de oxígeno que se estaba produciendo dejó a muchas personas con fuertes dolores de cabeza y mareos extremos. Además, la gente empezó a quedarse profundamente dormida minutos después de entrar en el avión”.



"Mientras estabamos en el aire, la situación empeoró, dejando al piloto sin otra opción que iniciar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Banjul nueve minutos después del despegue. Lo que ocurrió con éxito”. “De no haber sido por esto, las consecuencias podrían haber sido mucho peores... Sabiendo lo que podría haber pasado si hubiéramos estado expuestos a la situación durante más tiempo, en un avión, sin oxígeno...”, dijo.

😱 La selección de Gambia roza la tragedia tras quedarse sin oxigeno en el avión que les llevaba a la Copa África: tuvieron que aterrizar de emergencia pic.twitter.com/a2f6yfmYeb — MARCA (@marca) January 11, 2024

PABLO ROMERO

Deportes

Más noticias de deportes