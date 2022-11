Los brasileños Neymar y Marquinhos, ambos jugadores del PSG, que no pudieron unirse a tiempo a resto de la expedición que viajará a Qatar 2022 por un retraso en su vuelo desde París, lo hicieron esta tarde una vez finalizado el primer entrenamiento preparatorio para la cita mundialista en las instalaciones del Juventus.

El delantero y el defensa, claves e indiscutibles en el once de la 'verdeamarela', no pudieron personarse en el primer entrenamiento junto al resto de los elegidos de Tite, el seleccionador brasileño.



(Shakira: revelan estado emocional: ‘Llora cuando cuelga’, ¿por Piqué?)

(Así fue el drama de Carolina, la patinadora que se sometió a la eutanasia)



Una primera sesión en la que solo saltaron al campo los tres porteros, Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) y Weverton (Palmeiras); y un grupo reducido de once jugadores formado por Vinicius, Rodrigo, Militao (Real Madrid), Raphina (Barcelona), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Fred, Antony (Man. United), Pedro, Ribeiro (Flamengo) y Alex Sandro (Juventus), que no jugaron este fin de semana.

El informe



Brasil, sin duda, es la canditada número uno para ganar la Copa del Mundo, al menos eso se desprende de un informe científico.



Se avierte que el equipo de Tite tiene una probabilidad del 15 por ciento de salir campeón, según los científicos, que hicieron el estudio con la ayuda del aprendizaje automático.



Le siguen Argentina (11,2 por ciento); Países Bajos (9,7 por ciento); Alemania (9,2 por ciento) y Francia (9,1 por ciento). Luego viene España con un 7,5 por ciento.



“Esta vez, el Mundial se ve enturbiado por muchos problemas éticos y deportivos que no podemos ignorar. Sin embargo, por razones científicas, hemos decidido utilizar nuestro enfoque de aprendizaje automático, que hemos utilizado con éxito en anteriores torneos, para hacer pronósticos probabilísticos”, dijo Achim Zeileis, en un informe de la Universidad de Insbruck.



(Hace el gol, pide matrimonio a su novia y se mete en una pelea, video)

(Piqué: paparazzi asegura que lo sigue y lo intimida)



Deportes