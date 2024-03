Selección de Brasil, contundente contra Robinho y Dani Alves por casos de abuso sexual

La Selección de Brasil pronunció por primera vez sobre los casos de dos de sus exfiguras, Dani Alves y Robinho, condenados por violación contra mujeres.

El pronunciamiento de la selección brasileña era un pedido de diversos sectores de Brasil, pero la presión aumentó con la reciente condena contra el lateral en España y el ingreso en prisión este viernes del exdelantero en Brasil.

"Como técnico de la selección tengo la obligación de manifestarme", dijo el DT Dorival Júnior, de 61 años, en una rueda de prensa en el estadio de Wembley, donde el sábado debutará en el banquillo de la 'Canarinha' en un amistoso ante Inglaterra.

"Es un momento difícil para nosotros. En primer lugar, pienso en las familias de las personas implicadas, y especialmente en las víctimas involucradas en estos episodios que ocurren todos los días en nuestro país y en todo el mundo, y que de repente no se tratan, se silencian, porque la gente no tiene voz", agregó.

El DT recordó que coincidió con Robinho en 2010 y 2015 en el Santos, el equipo que Pelé hizo famoso.

El exatacante fue detenido el jueves en Brasil, donde purgará una pena de nueve años de prisión por una violación grupal cometida en 2013, cuando defendía al AC Milán. Con la 'Canarinha' marcó 28 goles en cien juegos, incluidos choques en los Mundiales de 2006 y 2010 y en los títulos en las Copas Confederaciones de 2005 y 2009 y en la Copa América de 2007.

"Si realmente hubo y se ha probado algún tipo de delito, debe ser sancionado. Por mucho que me duela decir esto de una persona con la que siempre he tenido una relación excepcional", afirmó.

"Lo siento por todo lo que van a pasar a partir de entonces en sus vidas todos los que están implicados. Lo que puedo hacer es ayudarles en oraciones, nada más", apuntó.

Más tarde, en un comunicado, los directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), junto con la comisión técnica de la 'Selecao' se solidarizaron "con las víctimas de los dos crímenes brutales cometidos por los exjugadores".

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, señaló que "es vergonzoso que un atleta se sienta cómodo para cometer ese tipo de perversidad" con la camiseta brasileña, y que pretenda que "aquello que conquistó por el deporte pueda blindarlo de cualquier pena". En un ambiente donde "impera el machismo", agregó, los hombres tienen que "combatir, no sólo la violencia sexual, sino todo tipo de violencia".

"Los dos casos, que involucran a jugadores que fueron estrellas de la Selección Brasileña de Fútbol, uno de los mayores íconos culturales de nuestro país, no pueden terminar con la condena de los dos culpables. Es fundamental que la actitud valiente de las víctimas inspire cada vez a más mujeres a no permanecer calladas ante barbaridades de este orden. Más que eso: en un entorno donde prevalece el machismo, nosotros, los hombres, debemos estar en primera línea para combatir no sólo la violencia sexual, sino todos los tipos de violencia", dice la Federación.

Alves fue sentenciado en febrero a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022. Un tribunal español autorizó el miércoles que salga de prisión si paga una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra su sentencia.

El lateral Danilo pidió a la CBF realizar procesos de concienciación en el fútbol brasileño para formar un "pensamiento reflexivo" en los hombres.

"Sobre todo para los jóvenes, que es donde podemos formar este pensamiento reflexivo de una manera más genuina, poniéndonos en la piel de las mujeres de una manera empática", dijo en otra rueda de prensa en Londres.

El defensor, sin embargo, no se pronunció directamente sobre los casos de Alves ni de Robinho.

El mutismo de la 'Seleção' había sido criticado con dureza por mujeres ligadas al mundo de la pelota, entre ellas las internacionales brasileñas Ary Borges y Kerolin. También lo hizo la presidenta del Palmeiras de Sao Paulo, Leila Pereira, nombrada jefa de la delegación de la selección brasileña para los amistosos contra Inglaterra y España (el martes en Madrid). "Nadie dice nada, pero yo como mujer aquí, a la cabeza de la delegación, tengo que pronunciarme", dijo el jueves al portal UOL.

