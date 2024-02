Brasil rueda escalones abajo en el fútbol y César Luis Menotti se lamenta: ¿qué pasa?

La frase “por primera vez en la historia”, asociada a algo negativo, se ha vuelto cada vez más frecuente para el fútbol de Brasil. La eliminación de los Juegos Olímpicos de París 2024, que le impedirá defender el oro que ganó en Río 2016 y Tokio 2020, se une a una cadena de dolorosos resultados para la ‘verdeamarelha’.

Solo dos años bastaron para que Brasil echara por la borda una historia llena de títulos y celebraciones a pasar de ser eliminada en todo lo que disputa y a perder finales.

Desde 2021, cuando perdió la final de la Copa América contra Argentina jugando como local en el Maracaná, Brasil ha venido en caída libre, aunque ya venía con antecedentes dolorosos como el 1-7 contra Alemania en el Mundial de 2014.

Brasil vs Alemania Foto: EFE

César Luis Menotti analiza el presente de Brasil

El mal momento de los brasileños generó una sentida y triste reacción de uno de los técnicos más importantes de la historia de su máximo rival. César Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina en 1978, dejó su posición sobre lo que está viviendo ese fútbol.



"Me da vergüenza lo que le pasa a Brasil. A mí me tocó vivir la época más brillante de su fútbol en el Mundial del '70. Hubo una decadencia cultural donde prevalece el negocio. No se defiende la participación de la selección ni de la representatividad de los clubes. No puedo entender cómo juegan tan mal, sin idea y sin sostener toda su historia", declaró Menotti en entrevista con DSports Radio.

Los hitos del mal momento de Brasil



La selección absoluta vive el peor momento de su historia. Desde la salida de Tite, que se fue del equipo tras la eliminación de Qatar 2022 en cuartos de final contra Croacia, el equipo no da pie con bola.



En la Eliminatoria, a Brasil no le ha salido nada: marcha sexto, perdió su invicto histórico de local, contra Argentina, y cayó por primera vez en las clasificatorias contra Colombia. Eso le costó la cabeza al DT Fernando Diniz.

Fernando Diniz, Foto: EFE



En las categorías menores, Brasil tampoco encuentra el rumbo: la Sub-20 fue eliminada del Mundial en cuartos de final contra Israel y en el Sub-17 cayó en la misma instancia contra Argentina.



El cono de sombra se extiende al fútbol femenino, en el que la Selección no superó la fase de grupos en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



El consuelo brasileño ha sido la Copa Libertadores: los clubes de ese país han ganado las últimas cinco ediciones del torneo.



