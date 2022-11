El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, anunció hoy la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Catar, en la que figura el delantero del Inter de Milán y máximo goleador histórico de los Diablos Rojos, Romelu Lukaku, pese a estar lesionado.



"Está recibiendo tratamiento. Hasta el 22 de noviembre, 24 horas antes de nuestro primer partido, tiene la oportunidad de ponerse en plena forma, declaró en rueda de prensa Martínez.



El técnico español agregó que es difícil que Lukaku pueda jugar la fase de grupos contra Canadá, Marruecos y Croacia el 23 y 27 de noviembre y el 1 de diciembre, respectivamente, pero que sí cree que pueda disputar ese "segundo Mundial" que arranca con las eliminatorias directas.



"Es un jugador muy importante para los Diablos Rojos", dijo el seleccionador, que también convocó al atacante del Real Madrid Eden Hazard, pese a que apenas disfruta de minutos de juego, al portero del mismo club Thibaut Courtois, al extremo del Atlético de Madrid Yannick Carrasco y al centrocampista también colchonero Axel Witsel o al centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne.



Lukaku, que a sus 29 años es el futbolista que más goles ha marcado con Bélgica (68 tantos en 102 partidos) arrastra problemas físicos desde el inicio de temporada. El delantero centro regresó a la competición el pasado 25 de octubre contra el Viktoria Plzen y anotó un gol crucial, pero en el partido del 29 de ese mes contra la Sampdoria se resintió de los isquiotibiales del muslo izquierdo y puso rumbo a Amberes (Bélgica) para tratarse.



Martínez había dicho que no convocaría para Catar 2022 a su ariete de referencia si su plan de recuperación no preveía que estuviera disponible para disputar al menos uno de los tres partidos de la fase de grupos contra Canadá, Marruecos y Croacia.



Sin embargo, al anunciar la lista fue más prudente sobre esa posibilidad y señaló que habrá que ver cómo evoluciona el futbolista.



Aunque no había dudas sobre su inclusión en la lista de convocados, el rendimiento de Hazard genera dudas, ya que apenas cuenta para Carlo Ancelotti en el Real Madrid.



"Para Eden es una oportunidad única para divertirse con su fútbol y mostrar lo que puede hacer", dijo Martínez preguntado por su capitán. El seleccionador explicó que a la hora de elegir a un jugador mide tres elementos: el compromiso, la calidad, "que nunca se va", y la experiencia, y aseguró que ve a Hazard "más comprometido que nunca", con un talento que es de sobra conocido y con gran experiencia.



"Lo que tenemos que conseguir es que esté en su máxima forma" y "enseñar al mundo el jugador que tenemos en Bélgica, dijo el técnico que aupó a los Diablos Rojos hasta la tercera posición del Mundial de Rusia 2018.