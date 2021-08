La Selección Colombia perdería dos jugadores para la fecha triple

La Selección Colombia, que se prepara para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile en la fecha triple de septiembre en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, perdería a dos jugadores de la lista de convocados por el técnico Reinaldo Rueda.

El primero sería el zaguero central Yerry Mina, quien no pudo jugar con el Everton este sábado tras sufrir "un golpe menor", según reportó el equipo del partido que le ganaron 0-2 al Brighton como visitante.



A la baja de Mina se sumaría la de Luis Fernando Muriel, quien salió lesionado del partido que el Atalanta empató sin goles contra el Bolonia. El atacante fue reemplazado en el minuto 74.



Ya el cuerpo técnico había llamado el viernes al defensor Andrés Llinás para la posición de zaguero central. No se ha definido si llegará un nuevo atacante.



Sobre la posibilidad de no contar con los jugadores que actúan en Portugal, Inglaterra e Italia (con el descarte de Muriel y Mina), en la Federación Colombiana de Fútbol aseguran que no habrá inconvenientes y que los otros convocados de esas ligas (Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Mateus Uribe) llegarán a Santa Cruz de la Sierra, según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez.



Por lo pronto, ya jugadores de otras selecciones han subido fotos viajando a sus países, como el chileno Arturo Vidal, del Inter.



