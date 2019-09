Yairo está dispuesto a romperla con la Selección

Una de las novedades de la Selección Colombia que afrontará contra Brasil y Venezuela dos partidos amistosos en Estados Unidos es Yairo Moreno, jugador del León de México.

Moreno espera aprovechar esta oportunidad. Sabe que de él depende que el DT, Carlos Queiroz, los vuelva a llamar.



Su juego. En México juego de lateral y me han dado la opción de arrancar desde atrás. Cada día mejoro y espero seguir fortaleciéndome y aprovechar la oportunidad.



¿Lateral? No he tenido tanda comunicación con Carlos Queiroz. Solo espero ver en qué posición me va a utilizar. Estoy disponible para ser lateral o volante por fuera, creo que espero dar lo mejor de mí.



Debut con la Selección. Mi fuerte es encarar. En el mano a mano soy un hombre rápido y explosivo. Espero aportar eso en la Selección.



Sorpresa. Cuando me pusieron a jugar de lateral no me sorprendió. Ya venía jugando ahí, en las decisiones menores del Medellín. Asumo la responsabilidad.



Panorama. Claro que cambia. Recibo la pelota de frente y yo lo hacía de espalda. Compartí con Cuadrado en el Medellín y tengo gran relación con él desde que estaba en el Medellín.



