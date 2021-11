Colombia en alerta: ya son 4 partidos sin remediar su falta de gol

Pueda que la Selección Colombia siga en la pelea, que tenga la clasificación al Mundial de Catar viva, latente, posible, pero su falta de gol despierta toda la preocupación porque ya van cuatro partidos sin convertir, cuatro partidos traducidos en tres empates y la derrota del jueves contra Brasil. Y si no llegan los goles, las opciones latentes se podrían ir desvaneciendo. Se podría complicar realmente la ida a Catar.



La caída contra Brasil significó salir de la zona de clasificación directa. Tiene 16 puntos y -1 en la diferencia de gol; cinco partidos por delante, tres de ellos en casa, y mucha necesidad. Pero todos saben que en esos cinco partidos hay que empezar a hacer goles.



Sigue Paraguay, este martes, y ese sí que es un partido que no acepta empate, mucho menos derrota. Y para ganar se necesita atravesar el minado camino del gol. Una tarea que se está volviendo imposible para la Selección, y eso que los delanteros y los goleadores están ahí, solo que sus goles no aparecen con la selección.



Luis Díaz lleva 11 tantos en la temporada con el Porto; Duván Zapata, 8 en Atalanta; Falcao García, hoy ausente, 5 en Rayo Vallecano; Miguel Borja, 4 en el Gremio, y Rafael Santos Borré, 3 en el Eintracht Fráncfort. Muchos goles en los clubes, pero acá siguen pagando la deuda.



Colombia y 4 partidos sin gol

Duván Zapata. Foto: EFE

La Selección ya completa 376 minutos sin anotar, el último gol colombiano fue contra Chile, en la victoria 3-1 en Barranquilla; ese día, Borja hizo dos goles, y Luis Díaz hizo el otro. Y desde entonces, el arco está nublado.



El técnico Reinaldo Rueda mueve sus fichas, diseña sus planes, contra Brasil casi le sale su estrategia; ha hecho un equipo que es fuerte en defensa, pero sigue sin poder llegar al gol, y el asunto ya empieza a ser desesperante para el cuerpo técnico. El DT ha insistido en que debe darles confianza a sus atacantes y que los goles tarde o temprano van a llegar.



Colombia tiene a favor 16 goles en la eliminatoria, ha hecho 50 remates a puerta en sus 13 partidos, para una efectividad del 15,70 por ciento, que no es la peor: supera a equipos como Chile, Perú y Paraguay, tres de sus rivales directos en la tabla de posiciones.

En los últimos cuatro partidos de la eliminatoria, las estadísticas registran que Colombia hizo un total de 28 disparos, 13 de ellos directos al arco, 12 por afuera. Y cero, ¡cero! goles. El partido en el que más pateó al arco fue contra Ecuador, con cinco disparos con ese destino.



Las explicaciones se agotan para entender por qué es que Colombia no anota. En la triple jornada anterior pasó en blanco contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Entonces estaba Falcao, que hoy no está por lesión, y no estaba Borja, que hoy sí está. Pero el titular contra Brasil el jueves fue Zapata, y una vez más pasó refundido en la cancha, esperando balones; le llegó uno, y pateó afuera. Borja, que es el mejor delantero goleador del equipo hasta el momento, con 3 tantos, lo reemplazó y casi no tocó la pelota. Borré, que no ha anotado en la eliminatoria, no tuvo minutos.

Las pruebas de Rueda

james Rodríguez. Foto: AFP

Reinaldo Rueda busca soluciones. Sabe que tiene goleadores que no la meten porque no les llega el balón, por eso necesita resolver el problema de la construcción de oportunidades, y en esa búsqueda está, y por eso citó esta vez a James Rodríguez, que llegó sin ritmo y no en las condiciones que se lo necesita.



El propio James quiso transmitir ayer un mensaje de optimismo para lo que viene: “Cabeza arriba que viene lo bueno. El sueño de todos está en casa y con nuestra gente. Vamos a conseguirlo juntos” fue su frase en las redes sociales.



James no pudo resolver la cuestión en Brasil porque solo jugó 12 minutos. Colombia creó dos buenas opciones de anotar, un remate de Díaz y otro de Zapata, y la pelota fue afuera; cerca, pero afuera. Y Reinaldo no se explica qué pasa: “Llegamos al área rival, pero nos faltó haber concretado”, dijo.



El caso es que el martes, contra Paraguay, sea con Zapata, Borja, Borré, Muriel, Díaz, Roger o el que sea, necesita encontrar la vía del gol. No hay más espera.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

