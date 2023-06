La mejor medicina del mundo para el alma es ganar (Último tango)

Ni la penicilina ni el ibuprofeno, el remedio perfecto para el alma es ganar. Y esta selección de Néstor Lorenzo cura, restablece. Venció a Iraq 1 a 0 en su séptima presentación. ¿Partidazo…? No, fue como bailar con la hermana (la de uno). ¿Función estelar de Colombia…? Para nada, correcto y gracias. ¿Individualidades brillantes…? Ninguna. Así, sin gustar y sin defraudar, sin críticas ni elogios, la Colombia de Lorenzo completa 7 partidos con cinco triunfos y dos empates. En los números, enamora. Los hinchas no deliran de felicidad, pero duermen como pollos.

¿Qué podemos anotarle en el haber…? La dinámica, la energía en la recuperación de la pelota, la generosidad en la entrega, el orden. Aprueba el ítem principal de la modernidad futbolística: la intensidad. La tiene. Falta brillo, el que da la armonía cuando un equipo tiene tiempo de trabajo, o cuando sabe tocar y avanza en bloque, o bien la luminosidad que aportan las figuras de jerarquía. Ejemplo, un Luis Díaz, que está en una categoría diferente al resto, pero no lució Lucho y fue reemplazado. Apenas una gambeta de las de su marca en el primer tiempo. Luego, lo esperaron escalonados y no desequilibró. Puede decirse que es una selección que intenta ser eficiente y, en buena medida, lo consigue. Caso contrario no marcharía invicta. Ahora bien, ¿entusiasma…? Difícil responderlo. En todo caso va en el gusto de cada uno.



Colombia vs. Irak. En acción, Jorge Carrascal (8) Foto: Manuel Bruque. Efe



¿Y en el debe…? Primero situemos al rival. Iraq es una selección modesta, de las que menos han evolucionado. Ocupa el puesto 67 en el Ranking Mundial de la Fifa (Colombia está en el 17), séptima en Asia, asistió una vez a un Mundial, en México ’86, y perdió sus tres partidos. Casi no tiene jugadores en Europa; hay seis que actúan en Suecia porque en verdad son suecos de padres iraquíes. Una expresión futbolística de escaso nivel. Iraq, seguramente, es menos que las nueve selecciones sudamericanas que deberá enfrentar Colombia en la Eliminatoria. No es la mejor medida. Pero hay que jugar con alguien, y no es fácil conseguir rivales fuertes ahora que Europa se centra eminentemente en su Liga de Naciones o en la clasificación a la Eurocopa. Por suerte se logró acordar con Alemania para el martes.



Colombia fue superior nítidamente en el juego, tuvo 68% de posesión. Y aquí viene el déficit: remató una sola vez al arco en 96 minutos. Ante Iraq… Fue el gol. Encima, autoría de Mateo Cassierra, un jugador que no enciende multitudes precisamente.

Más allá de que el conjunto no tuvo creatividad para quebrar la última línea iraquí (abroquelada) el futbolista colombiano no es muy amigo del gol, le cuesta, patea poco al arco. No es que se excede en la maniobra, al revés, le falta una penúltima maniobra, la que genera el desequilibrio e induce el remate definitorio. Rara vez quedan en posición de gol porque previamente no han quitado la maleza. También faltan líderes. Uno al menos. Luis Díaz es tremendo crack, no líder, Cuadrado quiere ser, pero no le da. Y otro no se advierte. Una selección necesita de una personalidad aglutinadora que conduzca la manada.



Colombia vs. Irak. En acción, Luis Díaz Foto: Alejandro Matías

“Somos campeones mundiales de amistosos”, dice Andrés Magri, director de la bogotana revista Fútbol Total. Pero hay que aprovechar estas fechas FIFA. Y ganar, es fundamental para mantener altos el ánimo y la confianza, el buen clima del vestuario, para evitar críticas que enseguida generan crisis.

El panorama para otros técnicos de cara a la eliminatoria



No nos apresuremos a diagnosticar. “Acá Lorenzo hizo un gran trabajo con Melgar, su equipo jugaba realmente bien”, avisa Ricardo Montoya, comentarista de la televisión peruana. Esperemos a septiembre, cuando comienza la verdad de los puntos. Seamos pacientes como Brasil, que según parece esperará a Ancelotti hasta julio del próximo año, cuando termina su vínculo con el Real Madrid, para contratarlo. La CBF no quiere otro. Brasil, única selección que no designó entrenador todavía, está obsesionado con Carlo Ancelotti. ¿La Verdeamarilla encarará la Eliminatoria y la próxima Copa América en Estados Unidos sin un técnico fijo…? La bomba la lanzó André Rizek, periodista de la Rede Globo. Sería, como mínimo, extraño ver a la Selección Brasileña acometer torneos con un conductor temporario, pero así parece, pues a tres meses del comienzo de la clasificatoria para el 2026, no hay gestiones para contratar uno definitivo.



¿Por qué…? A ver… En Uruguay el hincha común no quería por nada del mundo un estratega uruguayo para la Celeste. “Basta de uruguayos, son muy defensivos, se meten todos atrás y Uruguay tiene jugadores como para intentar otra cosa”, dicen en los foros. Por eso fueron por Bielsa. En Brasil el problema es otro: el país que casi siempre tiene los mejores futbolistas del mundo no genera entrenadores de alto nivel. No hay, por eso pasan los años y en general suenan los mismos nombres: Abel Braga, Vanderley Luxemburgo, Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari, Fernando Diniz, Muricy Ramalho, Oswaldo de Oliveira… Quieren un cambio profundo y miran a Europa. Eder Militão, Vinicius y Rodrygo, los brasileños del Real Madrid, recomendaron fervorosamente a su DT Ancelotti. Algunos más, que lo han tenido en otros clubes, como Thiago Silva (en el PSG) apoyaron la idea, y el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, tomó a rajatabla la sugerencia. No tiene otro nombre. Acontece que Ancelotti tiene contrato con el Madrid hasta el 30 de junio del año próximo y ha dicho que permanecerá allí.



Brasil sigue de la mano de Ramón Menezes, encargado de la Sub-20 y del equipo principal hasta tanto se designe a Ancelotti o a alguien más. ¿Veremos un Brasil con piloto automático durante dos años…? Extraño…



Uruguay está inmerso en una eufórica nube. Acaba de coronarse campeón mundial Sub-20, lo que augura nuevas figuras en un futuro cercano, y a ello se suma la emoción por tener a Marcelo Bielsa, un técnico que revoluciona cada medio a donde va. “Mi estilo es atacar”, dice la frase de cabecera de Bielsa y los hinchas celestes, ilusionados. Después de un siglo de fútbol conservador, Bielsa les promete arrasar por aire, mar y tierra en la Eliminatoria. Armó una selección totalmente nueva, sin Suárez ni Cavani ni Godín ni otros históricos. En su estreno goleó 4 a 1 a Nicaragua, aunque Nicaragua está en el puesto 140 del Ranking. Es mucho menos que Irak. Pero el pueblo se fue feliz del Centenario, vio un equipo agresivo, ofensivo, de tránsito rápido por el medio, con jugadores convencidos de la idea del técnico.

Lionel Scaloni Foto: Ronald Wittek. Efe



“Los recuerdos del Mundial son imborrables, pero hay que seguir", dijo Lionel Scaloni desde China con su proverbial serenidad y sentido común. Argentina derrotó en Beijing a Australia, una selección cada vez más ascendente. Por algo clasificó a los últimos cinco Mundiales. Y viene de hacer una Copa más que satisfactoria en Catar 2022. Messi dio una exhibición, 60.000 hinchas chinos fueron con su camiseta y, consultado sobre si jugará en el 2026, fue claro: “No quiero ir tan lejos en el tiempo. Por edad es difícil que juegue el próximo Mundial. Ahora están las Eliminatorias y la Copa América”. Tal vez el Mundial de Estados Unidos lo sorprenda todavía en el Inter Miami y, por estar ahí, se anime. La novedad de Argentina fue el debut de Alejandro Garnacho con la albiceleste. Aún con 18 años, el delantero es la máxima esperanza del Manchester United. Es todo ambición, velocidad, pujanza, uno contra uno. Podía jugar para España, pues nació en Madrid, pero eligió la patria materna. ¿Será un supercrack…? Veremos…



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK