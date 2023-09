Selección Colombia: el empate, un buen arreglo… (Meluk le cuenta)

Sobrados no estamos. El 0-0 en Santiago contra la luchadora Chile y con el portero Camilo Vargas como la figura clave del partido demuestran que la Selección Colombia no es la última gaseosa del desierto, en contravía de esa sensación agrandada que dejó en el grueso de la crítica y afición el pasado triunfo 1-0 sobre Venezuela.



El resultado es bueno, más cuando se cuentan con escalofrío las imágenes de las tres voladas sensacionales del portero Camilo Vargas para desviar pelotas con destino gol, del increíble desperdicio de Alexis Sánchez en la cara del arco y más solo que el Llanero Solitario y una más del balón que rebotaba como en cámara lenta en un palo…

Chile vs. Colombia. Foto: EFE

¡Ah! Y sin contar el susto del gol anulado a Maripán por el VAR que lo pilló adelantado.

Esas son las pruebas de que el 0-0 es bueno. Son los datos y hay que darlos.

Siempre se ha dicho que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero esta vez el empate de visitante fue un buen arreglo, pues Colombia de ‘verdad-verdad’ tuvo solo una opción real de gol: cuando Sinisterra se descachó, cuando se peló en una pelota limpiecita que le rodó Uribe.



Sobrados no estamos. Miren: a pesar de que se cree que Chile es un equipo de viejos y acabado, creo más y claras opciones de gol en un partido muy entre iguales.

Otra vez Colombia tuvo otro primer tiempo opaco y gris, a pesar de haber empezado animosa y atacando por la izquierda con Machado, Carrascal y Díaz. Pero ese impulso solo le duró 10 minutos, pues el partido se volvió áspero, raspado, chocado, de fuerza y, fundamentalmente, porque los volantes de marca (Lerma y Uribe) no la quitaban, no recuperaban. Ese fue el problema real y no la cancha protestada por Colombia en la víspera por tener sobresaltos, morros, zonas peladas y huecos.



A las pruebas me remito: en el segundo tiempo la posesión del balón fue colombiana y lejos de su área, casi siempre en campo chileno, porque cambió Colombia, no la cancha: ¡je!



Selección Colombia. Foto: EFE y AFP

Y cambió Colombia, además por las variantes que ordenó Lorenzo, todas de ataque, excepto la obligada de Mina por lesión, (¡ese muchacho de cristal, vive incapacitado!).

Entonces, los relevos fueron ficha por ficha para tener la pelota, para ganar creación, para buscar un gol, pero, a la larga, terminaron siendo solo para controlar, en líneas generales, el partido lejos del área. James por Carrascal, Quintero por Arias, Durán por Borré y Sinisterra por Díaz.



A propósito: Luis Díaz, el mejor jugador colombiano del momento en el fútbol del más alto nivel, el rayo rojo del Liverpool inglés, nada que revienta en la Selección, nada que se convierte en el líder del equipo, nada que carga con el peso del ataque. Al guajiro lo seguimos esperando…



A la larga, el partido resultó un juego trabado, interrumpido, muy lento y, sin decir mentiras, aburridor para el ojo del espectador.



Lorenzo arrancó con la vieja ‘media inglesa’ de ganar en cada y empatar de visitante, que para nada es mala, y que deja al equipo en carrera, sabiendo que está para competir mano a mano: sobrados no estamos…



Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

