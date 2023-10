Un ‘ranking’ artificial… (Último tango)

Alguien, inquieto, quiso saber qué pensaría la inteligencia artificial acerca del fútbol sudamericano, más precisamente qué ordenamiento les daría a los diez países de la región. Quién primero, quién último. La plataforma Bard -inteligencia artificial de Google- tuvo en cuenta títulos continentales, participaciones en Eliminatorias, Mundiales en que han intervenido, la Copa América y los resultados que allí han obtenido. Y arrojó este ranking histórico: 1) Brasil, 2) Argentina, 3) Uruguay, 4) Paraguay, 5) Colombia, 6) Perú, 7) Chile, 8) Ecuador, 9) Bolivia y 10) Venezuela. Esto es, desde 1916 hasta hoy.



(Le puede interesar: Marcelo Bielsa recibe millonaria indemnización, pero el DT quedó decepcionado)

Los medios dieron amplia difusión al tema y hablaron de “ranking controversial”. No es tan así pues nuestro fútbol se compone de sólo diez países y no es difícil encolumnarlos, desde el momento en que hay cuatro escalas bien diferenciadas y dos de ellos son superpotencias. También es importante resaltar que, cuando se elabora un listado de este tipo, no sólo deben contemplarse los logros a nivel de selecciones sino también de clubes, los futbolistas gloriosos que ha dado cada medio y la calidad del juego de cada uno. Cuando uno habla de Brasil no puede remitirse apenas a la cantidad de éxitos obtenidos sino al maravilloso estilo de su juego a lo largo de los tiempos y a los artistas fabulosos que lo han representado.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia. Foto: EFE y AFP

Por último, se debe tener en cuenta que hay dos rankings, el de todos los tiempos y el actual, que difieren bastante. La mejor prueba es Ecuador, bien posicionado como 8vo. al cabo de un siglo, pero que, en la actualidad, digamos en este nuevo milenio, es posiblemente el 4to. por poderío y jugadores.



La inteligencia artificial no tiene ojos, se remite a confeccionar un veredicto por una suma de títulos y datos que procesa. No obstante, la iniciativa es buen disparador de un tema atrapante.



Participaciones en Mundiales: Brasil 22 (todos), Argentina 18, Uruguay 14, Chile 9, Paraguay 8, Colombia 6, Perú 5, Ecuador 4, Bolivia 3, Venezuela 0. Triunfos en Copa América; Argentina y Uruguay 15, Brasil 9, Perú, Chile y Paraguay 2, Colombia y Bolivia 1, Ecuador y Venezuela 0. Juegos Olímpicos: Uruguay, Argentina y Brasil 2, el resto sin coronaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Argentina vs. Australia Foto: Mark Cristino. Efe

Los tres primeros puestos (Brasil-Argentina-Uruguay) son indiscutibles por la catarata de logros del trinomio, aunque el fútbol uruguayo quedó despegado de los dos colosos en las últimas cuatro décadas. Entre 1916 y 1981 (cuando ganó el Mundialito), el fútbol celeste fue una potencia a la par de Argentina y Brasil, luego quedó distanciado y sus victorias parecen de otra época. Su juego nunca ha sido estético y en tal sentido siempre estuvo por debajo de los otros dos. Sí le cabe el mérito enorme de su garra y de ser demográficamente mucho más pequeño que sus vecinos. Y a nivel de clubes también tiene laureles importantes.



Brasil ganó los Mundiales de 1994 y 2002 e hizo un quiebre, ya no es la máquina invencible porque se extinguieron los monstruos de otras épocas, sigue alumbrando cracks, pero más normales. Igual, podría ser campeón del mundo de nuevo en cualquier momento.



Argentina fue cinco veces finalista de la Copa del Mundo desde 1978 a 2022. Y en ese lapso sacó a Maradona y Messi, dos de los tres gigantes del balompié universal. Todo parece indicar que seguirá creciendo por la pasión inigualable de sus hinchas, la fuerza de sus clubes, el semillero que nunca para de producir y porque a la actual selección se la ve capaz de sumar algún trofeo más. Atraviesa el mejor momento de su historia.

Facebook Twitter Linkedin

Chile vs. Colombia Foto: Elvis González. Efe

Hay un cuarteto equilibrado a través de las décadas en todo sentido: Chile, Paraguay, Colombia y Perú. El cuarto escalón asignado a Paraguay es discutible. No es un medio futbolísticamente brillante, no mejoró su juego. Como que no le alcanza con ser aguerrido. Su fuerte es la Copa América, gran animador: 2 veces campeón, 6 subcampeón, 7 tercero. Pero en los últimos veinte años se apagó. No es más que Chile ni que Colombia.



La polémica se centra en ese cuarto lugar de Paraguay y el séptimo de Chile. La Roja de Elías Figueroa, Caszely, Salas, Zamorano, Vidal, Alexis acudió a 9 Mundiales y en la Copa América suma dos títulos y 4 subcampeonatos. Chile, además, fue 3ro. en una Copa del Mundo, la de 1962, 3ro. en unos Juegos Olímpicos. Y se impone a Paraguay, Colombia y Perú en el enfrentamiento con cada uno. En el famoso Clásico del Pacífico, muestra 45 triunfos frente a 24 de Perú. Tiene más Mundiales que los tres aludidos. Y en la tabla histórica de la Copa América aventaja a Perú y Colombia. No puede estar debajo de los tres. En otros rubros están parejos, salvo en clubes, donde Colombia lo supera con claridad. Colombia es quinto por su producción de jugadores. En eso es por lejos el mejor del cuarteto.

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador vs. Uruguay Foto: Rodrigo Buendía. AFP

Ecuador es hoy una fuerza creciente y sin duda el fútbol de mayor evolución del continente en los últimos treinta años, pero de 1989 para abajo era uno de los benjamines junto a Venezuela, incluso por debajo de Bolivia. Y tiene un karma: la Copa América. Nunca la ganó y es el noveno en esa competencia, apenas superando a Venezuela.



(Lea además: Luis Díaz, decepcionado con el VAR: árbitros admiten que le anularon mal su gol)

Nuestro ranking histórico es 1) Brasil, 2) Argentina, 3) Uruguay, 4) Chile, 5) Colombia, 6) Paraguay, 7) Perú, 8) Ecuador, 9) Bolivia y 10) Venezuela.



Ahora bien, las placas tectónicas del fútbol se mueven, lentamente, pero registran variaciones. En el nuevo milenio se han producido movimientos dignos de mención: A) Argentina se ha acercado bastante a Brasil. B) Brasil lleva 21 años sin un ser campeón del mundo y ganó sólo una de las últimas cinco Copa América. C) Uruguay mantiene su fuerza como selección y saca futbolistas, pero lejos de los dos de arriba y en clubes está hundido. D) Si contáramos sólo los últimos años, Ecuador dio un espectacular salto desde el 8vo. lugar pasando por encima de Perú, Paraguay, Colombia y Chile. Su gran virtud: alumbra jugadores fuertes física y temperamentalmente. E) Colombia mantiene un lugar preferente, pero no corona con un título consagratorio. Produce mucha materia prima, aunque el jugador colombiano no termina de dar el salto de calidad. Es como que tiene un límite de velocidad y no pasa de ahí. F) Paraguay retrocedió varios casilleros. Es vulnerable como nunca antes. G) Perú fue a un Mundial después de 36 años, pero volvió a decaer y no tiene recambio. H) Chile alumbró la Generación Dorada (buenísima de verdad), y luego no encontró renovación. Su participación en torneos de clubes es pobrísima. I) Venezuela es el segundo de mayores progresos después de Ecuador, muy remarcable. Y procrea figuras exportables. Sigue en crecimiento. J) Bolivia ha ido decayendo entre su desidia, su desorganización y su escasez de figuras. Está último.



Más allá de coincidir o no con esta clasificación, la inteligencia artificial es eso, artificial.Último tango



JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

JorgeBarrazaOK

Más noticias de Deportes

-Escándalo por beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso cobra nueva cabeza en España



-Falcao García rompe su sequía y vuelve a rugir con dramático gol en Rayo, video



-Luis Díaz no lo puede creer: el increíble gol que le anularon contra Tottenham