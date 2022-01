Wilmar Barrios la tiene clara. El mediocampista de la Selección Colombia habló este martes de los partidos contra Perú y Argentina, de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

El Pibe Valderrama dijo que Colombia tenía con qué clasificar. Es bueno sentir esa energía desde afuera, de una persona tan importante como el Pibe. Nosotros tenemos las ganas y la ilusión de que podemos brindarle una alegría a todo el país y somos conscientes de que necesitamos una victoria. Esperamos que los que fueron llegando lo hagan en las mejores condiciones y que estén listos.



La falta de gol. "Pienso que independientemente de todo eso, esperemos que para este partido esté abierto el arco para los delanteros, los defensores, los volantes, que podamos marcar y revertir esta situación. Estamos en casa con nuestra gente. Lo importante es ganar medio a cero, pero ganar. Más allá de que no ha entrado en los partidos anteriores la pelota, se viene trabajando bien la definición".



¿Qué se ha trabajado distinto? "Se ha venido trabajando lo mismo. Es una oportunidad para todos los que estamos en la convocatoria. Lo importante es que todos queremos estar, se siente esa energía, los jugadores que estamos acá soñamos que se pueda dar un gol. Muy contento de estar acá, tenemos un gran rival el viernes y que cada uno ponga lo que se necesita para poder ganar".



Cómo afecta la falta de continuidad. "Seguramente el profe antes de elegir analiza la situación de los jugadores en la actualidad. En el caso particular, he trabajado en las vacaciones, tengo un plan de trabajo, empecé la pretemporada y he jugado partidos amistosos. En lo personal se llega bien y si me toca iniciar, estar preparado".



Viene de no jugar por amarillas. "Lo más importante es que, independientemente de lo que pasó antes, tenemos una nueva oportunidad y debemos jugar como una final. Nos jugamos mucho en casa. Estamos tocados porque hemos creado pero no hemos tenido la suerte para embocar. Mientras tienes posibilidades de entrar a la batalla, a la cancha, tendrás nuevas oportunidades. Tenemos un gran grupo, enfrentamos un gran rival, estamos con nuestra gente y desde afuera las ganas que la gente va a mostrar. Hay que tener inteligencia, ser pacientes e intentar hacerle daño a Perú".



Cómo arropar a los nuevos. "Pienso que lo más importante que ha tenido el grupo es recibir a los que por primera vez vienen, que se sientan bien para aportar su talento. Es un lindo grupo, que acoge al que llega como si ya estuviera. Víctor Cantillo ya ha estado y lo que ha hecho en su carrera es importante, Hinestroza y Asprilla están acá porque se lo han ganado y hay que aprovecharlos de la mejor manera. Lo más importante es que cada uno esté comprometido para lograr las cosas de la mejor manera".