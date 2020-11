'El beneficio del calor y la humedad es jugar bien': William Tesillo

William Tesillo se perdió los dos primeros partidos de la eliminatoria porque en su club lo cambiaron de posición: pasó a ser nuevamente zaguero central, mientras en la Selección Colombia era lateral izquierdo. Ahora está dispuesto a echar una mano en cualquiera de las dos posiciones. Estas son sus impresiones del partido contra Uruguay.

El horario. Independiente de ellos, siempre pensamos en lo que vamos a hacer nosotros, buscamos los tres puntos, sacarle provecho a todo. La vez pasada jugamos más tarde, esta vez a las 3:30 p.m., no importa el horario que pongan, siempre buscamos salir a ganar".



¿Central o lateral? "No tengo problemas, siempre que uno viene a la Selección es a aportar y a aprender, donde me pongan no tengo problema, en León lo intento hacer de la mejor manera y acá igual, estaré disponible para lo que el profe necesite y para el bien del equipo".



(Lea también: 'Nosotros estamos más perjudicados que Colombia': Óscar Tabárez)



¿El calor afecta a los dos equipos? "Creo que no hay problema. Toca a las 3:30 de la tarde, somos 11 contra 11, hay que buscar los trs puntos independientemente del clima y de la hora hay que salir a buscar los tres puntos".



Suárez y Cavani. "Son jugadores de experiencia, goleadores a donde han ido, hay que estar atentos, estar cerca, la comunicación es importante y el trabajo de equipo es importante para marcar diferencia".



La evolución del equipo. "El balance es positivo, hemos crecido mucho, hay una gran familia, independientemente de quién juegue la táctica es la misma. Creo que el balance es bueno y se va por buen camino".



La ausencia de Falcao. "Falcao es un referente, el máximo goleador de la Selección, su ausencia se siente pero el que entre a la cancha debe hacer lo mejor. Sé qué él quisiera estar acá, es un gran goleador y un gran líder".



Su regreso a la Selección. "Si me toca jugar, estoy bien, disponible, tranquilo, feliz de volver a la Selección, orgulloso de estar acá, si me toca jugar hacerlo al cien o si no apoyar al que llegue".



(En otras noticias: Dos novatos de Millos, una de las claves en la resurrección)



Uruguay como rival directo. "Esta eliminatoria es complicada, todos estamos a un buen nivel, sacar provecho de la localía siempre es importante, Uruguay es un rival directo, estamos de locales, hay buen ambiente, buen equipo, y sumar de a tres te genera confianza para pelear por ir al Mundial".



El beneficio del calor y la humedad. "El beneficio está en hacer las cosas bien, en hacer lo que entrenamos, eso va a hacer diferencia. Yo jugué en Junior y eso marca diferencia. Dios permita poder sumar de a tres que es el objetivo fijado".



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Argentina, con Messi recuperado, tiene otra dura prueba



- Ecuador, a aprovechar la necesidad de una Bolivia urgida de victorias



- ¡Haga cuentas! Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias