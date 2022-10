Colombia, España, Japón y Tanzania se clasificaron este martes a los cuartos de final del Mundial sub-17 de fútbol femenino de la Fifa, que se disputa en la India, mientras que México se despidió antes de tiempo del torneo en el que hace cuatro años alcanzó la final.

Colombia, firme en el Mundial

Selección Colombia femenina celebra. Foto: FCF

Los goles de las colombianas Juana Ortegón y Linda Caicedo negaron cualquier opción de continuar en el Mundial a la selección mexicana, a la que tan solo un tanto en propia puerta de la capitana cafetera acercó en el marcador al final del encuentro.



Y es que la victoria de España ante China por 0-1, después de que el VAR concediese a la Roja un gol fantasma que no había subido al marcador y anulase el empate de las chinas, en fuera de juego, dejó a Colombia y a España al mando del grupo C, ambas con 6 puntos.



Sin embargo, la diferencia de goles favorable a las sudamericanas las situó como líderes de cara a los cuartos de final, una fase a la que Colombia nunca había accedido en sus cuatro participaciones previas. Por detrás quedaron México y China con 3 puntos.



En el grupo D, Japón cosechó una nueva victoria que le convierte junto a Alemania en los dos únicos conjuntos en haber sumado todos los puntos posibles en la primera fase del campeonato, aunque el cuadro nipón lo ha logrado sin encajar ningún tanto en contra.



La escuadra asiática se adelantó a la media hora en su encuentro contra Francia, a la que solo le valía la victoria para clasificar, y pese a las numerosas ocasiones de las que gozaron ambos equipos, solo Japón alteró de nuevo el resultado con un gol en el descuento (0-2).



Ante la posible derrota de Francia, Canadá y Tanzania se disputaron en el otro partido de la jornada el segundo puesto, que finalmente cayó del lado de las africanas tras empatar 1-1 y sumar 4 puntos, por 2 de las norteamericanas y 1 de las francesas. Colombia vs. Tanzania, el duelo del próximo sábado.

Tanzania, el rival a vencer

En su debut en el certamen, Tanzania cayó por goleada 4-0 frente a Japón. Luego, demostró carácter y venció 2-1 a Francia. Con su empate ante Canadá certificó su pase a la siguiente ronda. Y ahora, Colombia debe enfrentarla.



Para vencer al equipo africano, las dirigidas por Carlos Paniagua deben hacer todo por mantener el control de la pelota e imponer su estilo de juego, pues Tanzania ha demostrado ser un equipo muy fuerte físicamente.



Asimismo, Colombia debe seguir afilando sus armas ofensivas. Al igual que contra México, la opción de la media distancia resulta imperativa. Por supuesto, el equipo debe hacer todo para abrir espacios y que Linda Caicedo haga la diferencia. El partido es duro, pero Colombia llega como favorita. Debe revalidarlo.

