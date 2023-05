La selección de Colombia buscará ponerle este sábado el broche de oro al Grupo C del Mundial sub- 20 en el encuentro que disputará ante Senegal y en el que intentará sellar el primer lugar de ese cuadro. Ya clasificado a los octavos de final, el conjunto de Héctor Cárdenas irá por un pleno de victorias ante un rival que debe sumar para no despedirse temprano.



El Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, será testigo de un juego en el que seguramente Colombia volverá a contar con el apoyo de muchos fanáticos. Tras remontar ante Israel y Japón en las dos primeras jornadas, los sudamericanos intentarán en esta oportunidad llevarse los tres puntos sin tanto sufrimiento y, para ello, el técnico podría meter mano en el once inicial.

Novedades

Andrés Salazar (izq.) en acción contra Japón. Foto: Luis Robayo. AFP

Tomás Ángel -hijo del histórico goleador Juan Pablo Ángel- podría ser titular tras sumar buenos minutos en el anterior encuentro y rubricar el triunfo de su equipo con un gol. Quien repetirá será el atacante del Watford inglés Yaser Asprilla, hasta el momento una de las grandes figuras de su selección.



También pieza clave para el encuentro de este sábado será el portero Luis Marquines, cuya actuación fue destacada días atrás por el mismísimo René Higuita, campeón en 1989 de la primera Copa Libertadores para el fútbol colombiano y profesor de guardametas en el Atlético Nacional.



De acuerdo con esto, el once inicial podría ser con Marquines; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Jhojan Torres, Daniel Luna o Alexis Manyoma; Oscar Cortés, Tomás Ángel y Yaser Asprilla.



Enfrente, tendrá al 'farolillo rojo' del grupo, Senegal, que apenas suma un punto tras igualar 1-1 con Israel en la anterior jornada y cuyas únicas opciones de clasificación pasan por sumar tres puntos.

Colombia vs. Japón Foto: Cristian Álvarez



Pese a que hasta el momento Samba Diallo no ha mostrado todo lo que se esperaba de él, es un hecho que el número 10 volverá a ser titular e intentará guiar a su equipo hacia la victoria. Mamour Ndiaye; Amidou Diop, Babacar Ndiaye, Seydou Sano, Souleymane Basse; Mamadou Lamine, Pape Diop; Mame Faye, Diallo, Ibrahima Seck y Souleymane Faye podría ser el once inicial por el que apueste el seleccionador, Malick Daf.

De esta forma Colombia irá buscará el pleno, mientras que Senegal intentará ganar para poder estirar su permanencia en Argentina.

Programación

Colombia vs. Senegal

Sábado

4 p. m.

TV: Caracol, RCN y DSports



EFE

