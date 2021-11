‘Hay rabia, pero no me gusta lamentarme’: Cuadrado

Colombia igualó 0-0 con Paraguay en partido de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, dejando la opción de obtener tres puntos necesarios para seguir con la oportunidad grande de clasificar.

Juan Guillermo Cuadrado fue claro y habló de lo que deja la igualdad para el seleccionado.

Que no se pierda la fe



Le puede interesar: (Colombia, en alerta: sigue sin gol y volvió a empatar: 0-0 contra Paraguay)



El partido. “En el fútbol pasan estas cosas y esto no nos debe tirar hacia abajo, sino cada vez seguir creyendo, tenemos una gran selección, quedan partidos importantes”



Lo que viene. “Hay que mantener la fe intacta. Sé que es difícil, hay rabia, pero no me gusta lamentarme. Los árbitros tratan de estar para el otro equipo, se toman todo el tiempo que tienen”.



Sn goles. “No hay que buscar excusas, tuvimos opciones y no concretamos. La eliminatoria es rara, igual creo que debemos de poner un poco más cada uno, hay que seguir adelante, no conseguimos el resultado, pero hay que seguir confiando”.



