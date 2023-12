Selección Colombia sube el nivel y cerrará el año contra México 

La Selección Colombia cierra este sábado de manera oficial el año 2023 con su segundo partido amistoso de la gira por Estados Unidos, enfrentando a la selección de México, en Los Ángeles (7 p. m. TV de Caracol y RCN).

Este equipo de Colombia, una selección ‘C’, que no cuenta con los jugadores principales que disputan la eliminatoria, ya ganó un primer partido contra el equipo sub-23 de Venezuela, 1-0. Ese fue el primer examen que les hizo el técnico Néstor Lorenzo a estos jugadores que convocó para estos partidos, con puntos altos en algunos como el lateral Samuel Velásquez y los volantes Ian Poveda y Carlos Andrés Gómez.



El primer reto fue de mínima exigencia, ya que el rival poco probó la defensa nacional. Se espera que hoy, ante una selección mexicana que no cuenta con sus jugadores principales (por no ser una fecha Fifa), el nivel aumente y sea un desafío más fuerte para la Selección.

Selección Colombia Foto: Chris Arjoon. AFP

El técnico Néstor Lorenzo habló del trabajo que ha podido hacer en estos días de trabajo con estos jugadores. “Quiero agradecerles a los jugadores la disposición. Son partidos donde resignan parte de sus días de descanso, también a los que quisieron venir y no pudieron. Estos partidos se hacen para ampliar el espectro de jugadores disponibles y tener un conocimiento más cercano sobre ellos, convivir con ellos, verlos entrenar y jugar. Hemos visto actuaciones de buen nivel y dan a futuro un gran abanico de jugadores que tenemos en este proceso”, dijo.



Se espera que el entrenador le dé continuidad a varios de los jugadores que ya tuvo en el primer partido, pero que introduzca algunas posibles variantes. Por ejemplo, uno que espera tener minutos es el portero David Ospina, el más experimentado de este equipo y quien viene de una larga para por su inactividad en el Al Nassr de Arabia.

Lorenzo en sus declaraciones hizo un balance de lo que ha sido su trabajo en el seleccionado colombiano y habló de las opciones que tienen a futuro estos jugadores.



“Es lindo mirar para atrás y decir que pasamos obstáculos, pero la idea es ir partido a partido y en cada partido se presentan dificultades en cuanto al propio plantel y las circunstancias del rival. La idea es que este grupo no solo sea versátil, sino que tenga un amplio espectro de jugadores de donde tomar. Después las listas son limitadas, los números nos llevan a limitar las convocatorias, pero entre más haya para elegir, el problema es lindo”.



El gran objetivo de Lorenzo es tener más posibilidades para cuando requiere algún nuevo jugador en su equipo base. Para eso le sirven estos partidos. Y los jugadores intentan dar su mejor rendimiento para convencer y dejar una luz encendida de cara a una posible nueva convocatoria.



En todo caso, Lorenzo tiene en la mira el futuro, el 2024, cuando viene la Copa América de Estados Unidos y la reanudación de las eliminatorias en septiembre. La frase de batalla del entrenador es que este proceso debe afianzarse con un título. “Es parte de un paso a paso del proceso que venimos haciendo y siempre aspiramos a ganar. Por ahora vamos bien, vamos a seguir con ese camino y mentalidad para que el equipo siga creciendo para poder lograr un objetivo, que es lo que todos queremos: queremos ganar algo”.

La Selección Colombia marcha de momento invicta en la era Lorenzo y espera mantener esa condición en este partido contra México con el que cierra un gran año 2023.





