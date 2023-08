¡Ya rompieron la historia: ahora, por la gloria! (Meluk Le Cuenta...)

Ellas lo dijeron y ellas lo cumplieron. Con voz firme y clara, las jugadoras de la Selección Colombia femenina de mayores repitieron que su meta en esta Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda era superar lo que antes se había hecho. Y eso era clasificar a los cuartos de final, superar la segunda fase. Y lo lograron al vencer a Jamaica 1-0 con todos los méritos. ¡Prueba superada!

Ahora, contra la todopoderosa y temible Inglaterra, la máxima favorita para ser campeona del mundo, ellas, las nuestras que ya rompieron su propia historia, van por la gloria.



Doña María Catalina Usme Pineda

Las jugadoras de Colombia. Foto: EFE y AFP

Catalina Usme perdón, doña María Catalina Usme Pineda, la capitana del escuadrón colombiano, la de la voz de mando, la que anotó el golazo del triunfo, la que ha puesto los pies sobre la tierra del equipo y la afición, ya dijo, después del otro colosal triunfo, el que se logró sobre Alemania en el segundo juego del grupo H: “Vinimos a jugar siete partidos”. Eso es disputar la final.



No fue fácil derrotar a Jamaica, pero tampoco fue tan difícil. Tras un primer tiempo cerrado, que se jugó lejos de las áreas, los dos equipos se remangaron la camisa y ofrecieron un pulso de fuerza por el control del medio campo. Para Colombia era un duelo de obvia tensión, pero no de riesgo. Jamaica no atacaba. Eso sí: el equipo no tenía profundidad y la única opción de llegada era la pelota quieta para un ollazo.



Como se llegó al descanso, el partido estaba pintado para el empate o, como en el barrio, al que haga el gol gana. Y así pasó. Minuto 6 del segundo tiempo: Centro bello de Ana María Guzmán, la juvenil lateral que reemplazó a la suspendida Manuela Vanegas. Fue un pase exacto de al menos 25 metros a pierna cambiada desde la extrema izquierda, pues estaba bien pegada en la banda.



En las 18, Usme bajó de manera delicada y magnífica la pelota con su almohadón zurdo -perdón con su fino guayo zurdo-. Y, ¡zuaz!: la rival que la marcaba pasó de largo y Usme acomodó con calidad, al segundo palo, al más lejano, con la cara interna de su guayo de seda el gol que rompió la red y la historia. Un golazo en una fracción de segundo.

Jamaica era Jamaica

Catalina Usme Foto: James Ross. Efe

Y ya con el gol que abrió el candado, Colombia hizo lo que más le gusta: retrocedió, cerró caminos ofensivos de Jamaica e intentó contragolpear. Hubo dos sustos grandes: justo después del gol, un cabezazo forzado de Shelby pegó en el palo y, en el minuto 80, Shaw martillo otro cabezazo que apenas salió desviado.



No fue fácil derrotar a Jamaica, pero tampoco fue tan difícil, pues fuera de esas dos jugadas de riesgo, Colombia controló el partido en líneas generales y que tuvo para liquidar en el minuto 86 con un cabezazo de Leicy Santos que se estrelló contra el vertical. Se sabía que Jamaica era Jamaica y no, la Francia que goleó a Marruecos, el equipo que le ganó a Colombia en la primera ronda. Se sabía que Jamaica era Jamaica y no Brasil, a la que eliminó de manera sorpresiva.



Colombia terminó el partido con la pelota en su poder lejos de su arco. Era al que haga el gol gana. Colombia lo hizo y ganó con justicia el partido con el que reescribió su historia, clasificó a cuartos de final como ellas lo dijeron, como ellas lo cumplieron.



¡Hoy hay que festejar! Luego hablaremos de Inglaterra…

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@MELUKLECUENTA

