¡Colombia debe ganar! Jamaica no es Francia ni Brasil (Meluk Le Cuenta...)

Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Una cosa es jugar contra Jamaica y otra cosa era contra la Francia que venció a Colombia 5-2 en un amistoso de hace apenas cuatro meses, y otra era enfrentar a la Brasil que la derrotó 1-0 en Bucaramanga, en la final de la pasada Copa América.Colombia pierde con cucharada de su medicina... (Meluk le cuenta...)

Y para Jamaica también es una cosa jugar contra Colombia y otra muy distinta era chocar contra Alemania o contra Corea del Sur. No nos vamos a decir mentiras: ambas selecciones, por sus propios méritos, rompieron la banca y clasificaron a los octavos de final del Mundial femenino entre caras de sorpresa de los expertos y aplausos de admiración por sus virtudes.



Siempre causa admiración cuando David le da un nocaut a Goliat. De ese tamaño son las cosas, para que pongamos los pies en la tierra.

¡Es contra Jamaica!

Colombia y Jamaica medirán sus fuerzas por un cupo a los cuartos de final Foto: EFE

O’Globo, el diario buque insignia de la prensa de Brasil (miembro del Grupo Diarios América, del que hace parte EL TIEMPO) escribió que el triunfo 2-1 de Colombia sobre Alemania fue el resultado mayúsculo de la primera ronda de esta Copa del Mundo de mujeres, pues Alemania era seria candidata al título.



Jamaica vibró al despedir a Marta de los mundiales y a Brasil en la primera ronda. Valga aclarar que Brasil era favorita para pasar a los octavos de final, nada más. Hasta ahí. No era candidata ni para ser semifinalista. No es potencia mundial en esta rama. Punto.



Jamaica no es Francia ni Brasil, como ya se dijo. Y la afición lo sabe. Hice una rápida encuesta en mi cuenta de Twitter –perdón, señor Musk, ¡de X.com!– , y más del 75,1 por ciento prefería a Jamaica como rival sobre Brasil, algo apenas lógico pues Jamaica es la selección 43 del escalafón mundial femenino de la Fifa: no es la quinta (Francia) ni la octava (Brasil), ni mucho menos la 25 (Colombia).



Colombia tiene que ganar

Lo escribí aquí mismo hace 15 días: “Seamos claros: si Colombia pasa a la segunda ronda, es para felicitarse, reconocer el buen trabajo y regresar diciendo: ‘Misión cumplida’. Si el equipo juega el quinto partido, es decir, clasifica a cuartos de final como lo hicieron los hombres en Brasil 2014, pues, obvio, habrá que abrir champaña, disparar voladores y mandar a brillar el carro de bomberos. Es la meta que las jugadoras han contado”.



Y esa meta está cerca. ¡Es contra Jamaica! Pero ya, proteccionistas y abriéndole el paraguas al equipo, el grueso de la crítica habla de que Jamaica es una cosa de otro mundo, un candado defensivo ni siquiera imaginado por Helenio Herrera; una especie de neopotencia universal de la táctica, el físico y el contragolpe.



¡Pues nada! Es el momento para que Linda sea la Linda que admiran la Fifa y el mundo, para que Mayra haga un gol, para que Usme lidere, para que Santos brille. Marruecos ya le dio a Colombia un duro golpe de realidad: le ganó.



Y la realidad también es que Jamaica es Jamaica. No es Brasil, no es Francia. Y Colombia tiene que ganarle. Punto.

La preparación de Colombia

GABRIEL MELUK

​EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@MelukLeCuenta

