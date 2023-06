La aparición de Luis Díaz fue una bocanada de aire fresco para la Selección Colombia. Aunque había debutado en 2018 con la camiseta amarilla, de la mano de Arturo Reyes, fue en 2021 cuando el guajiro reventó como una gran opción de ataque para el equipo.

En una Selección convulsionada por la ausencia de James Rodríguez, a quien el entonces DT Reinaldo Rueda dejó afuera al considerar que no estaba en plena forma física, y las posteriores declaraciones del ‘10’ en redes sociales, se sumó la baja de Radamel Falcao García, ausente por lesión.



En esa Copa, Díaz asumió el papel protagónico: llevó a la Selección hasta semifinales y fue el goleador del torneo. Eso le valió el salto del Porto al Liverpool.



Ahora, Díaz está de regreso, casi nueve meses después de su última aparición, para ser el punto de referencia del ataque de una Selección que sigue buscando su mejor funcionamiento.



Luis Díaz regresa a la Selección Colombia vs. Irak

Luis Díaz, en la rueda de prensa de la Selección Colombia en Valencia. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

Colombia enfrentará a Irak (2 p. m., con señal de Caracol TV y RCN TV) en su penúltimo partido de preparación para los dos objetivos del proceso de Néstor Lorenzo: la eliminatoria para el Mundial de 2026 y la Copa América del año entrante, que el DT argentino reconoció ayer que quiere ganar.



“Ganarla. Ir a ganarla. El objetivo es ganar cada partido que juguemos. Vamos a encontrar lo que presenta el fútbol en cada partido, pero todo lo que planteamos es jugar para ganar”, declaró Lorenzo en la rueda de prensa en Mestalla.



A su lado, en la mesa principal, Díaz se veía contento, ilusionado de volver a brillar vestido de amarillo. En 37 partidos con la Selección, Díaz anotó ocho goles y aportó una asistencia. Pero lleva un año y tres meses sin anotar: el último fue a Bolivia, en marzo de 2022.



“Muy contento, un privilegio para mí volver a la Selección. Estar representando al país me hace muy feliz, siempre pendiente de cuando estábamos jugando. Creo que se han ganado muchísimas cosas a medida que nos vamos conociendo, no solo con los jugadores, sino con el cuerpo técnico. Cada compañero se va acoplando, por ahí va el camino”, declaró Díaz.



A los 26 años, Díaz aparece como la cabeza de una generación que viene empujando en busca de una oportunidad y de tomar el relevo de los Falcao, James, Cuadrado, Ospina y demás cabezas de la generación que fue a dos mundiales y que brilló en Brasil 2014.



En esa lista de relevos vienen creciendo Yaser Asprilla, Jevin Castaño, Jorge Carrascal y Jhon Arias, para solo hablar de algunos de los que están convocados para este doble duelo, el de hoy contra Irak y el del martes contra Alemania, en Gelsenkirchen.



“Los que han venido llegando a la Selección se han venido acoplando de muy buena forma. Todos hacemos parte del grupo, el profe está viendo a todo el mundo, entonces creo que se está haciendo bien, ya se vio que cada día estamos mejorando más, se acoplan al grupo y eso es bueno para la Selección, cada quien sabe lo que tiene que hacer cuando viene”, explicó Díaz.



El guajiro duró nueve meses afuera de la Selección. Seis de ellos fueron sin poder jugar por una lesión de rodilla que pintaba más sencilla, pero que se agravó.



“Venía haciendo un proceso magnífico, estaba muy feliz con lo que estaba haciendo. La lesión fue muy fuerte para mí, pero supe salir, me motivé muchísimo más, trabajé muchísimo más para poder jugar al fútbol y estar en la Selección. Haré lo que venía haciendo desde el principio, aportar a la Selección y a mis compañeros. La unión hace el equipo”, dijo.



Díaz tiene claras sus metas, tanto en el torneo continental como en las clasificatorias: “Vamos a tratar obviamente de meternos al Mundial, es uno de los grandes objetivos que tenemos, es más cercana la Copa América. Vamos a buscar cada partido para ganarlo, venimos a eso, sacar los tres puntos y comenzar bien la eliminatoria. Creo que no se nos pasa por la cabeza no estar en ese Mundial”.

