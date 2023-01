La Selección colombiana de fútbol arrancará su año con un partido amistoso ante Estados Unidos, un equipo que está en crisis tras el Mundial de Catar por causa del escándalo de violencia doméstica del que fue acusado su último seleccionador, Gregg Berhalter. El partido se disputará en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, en California.

Fogueo internacional

Néstor Lorenzo Foto: Carlos Ortega. Efe

“El objetivo es que los jugadores que no están tan habituados a la convocatoria o que son muy jóvenes, que tengan esos minutos que los vaya consolidando. El resultado será importante, pero el objetivo principal es que tengamos jugadores para observar en el futuro”, dijo el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, que llamó para este partido a un grupo de jugadores que militan en la MLS y de las ligas de Brasil, Colombia, Argentina y Turquía, porque el partido no se disputa en una fecha Fifa; por lo tanto, no cuenta con los referentes del seleccionado.



El grupo de convocados lo lideran los delanteros Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, del Columbus Crew de la MLS; y Cristian ‘Chicho’ Arango, goleador de Los Ángeles FC. También sobresalen en la lista de Lorenzo jugadores como el extremo Santiago Moreno, del Portland Timbers; el central Nicolás Hernández, del Athlético Paranaense; el atacante Diego Valoyes, de Talleres de Córdoba; y el lateral Frank Fabra, de Boca Juniors.



“Si en marzo no comienza la eliminatoria, que es lo más seguro, lo más probable es que sí tengamos más partidos de preparación. Ahí tenemos dos fechas Fifa y tendríamos dos partidos por confirmar. Aún no tenemos nada listo”, agregó Lorenzo.



Amistoso internacional

Estados Unidos vs. Colombia

Sábado

7:30 p. m,

TV: Canal Caracol



DEPORTES con AGENCIAS

