Es un paso más, un partido más para romper la historia del fútbol colombiano y coronarse campeonas mundiales.

La Selección Colombia enfrentará este domingo a España, en la final del Mundial Femenino Sub 17, una cita con la gloria para figuras como Linda Caicedo, Luisa Agudelo y todas las integrantes de la delegación nacional, que lograron una histórica clasificación tras dejar en el camino a Nigeria, en una intensa e inolvidable definición por penaltis.



Ahora, a minutos de que se juegue la final entre Colombia y España, las jugadoras profesionales Leicy Santos y Maitane López, una colombiana y otra española, ambas compañeras, se roban todas las miradas en redes sociales.



Todo, por un video que muestra llamativamente 'la tensión' que se vive hoy en su casa.



(No se lo pierda: Selección Colombia vs. España EN VIVO, siga la final del Mundial femenino sub-17).

'Tensión' entre Colombia y España

Vicky López (izq.), una de las figuras de España, lucha con Juana Ortegón. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

En la grabación compartida por López, se les ve a ambas jugadoras del Atlético de Madrid hacer el 'trend' de 'Bizcochito', de la cantante Rosalía.



Las caras de supuesta molestia: un 'hit'.

Cuando hoy se juega la final del @FIFAWWC ESPAÑA 🇪🇸 - 🇨🇴 COLOMBIA…

… y vives con una colombiana 😅 @leicysantos10



VAMOS ESPAÑA 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/Uuv7bMSiB9 — Maitane López Millán (@maiitane9) October 30, 2022

