La Selección Colombia sub-20 ya se sacudió, ya venció a Paraguay con autoridad 3-0, y se metió en la pelea en el hexagonal final del Sudamericano. Ahora, el reto es contra Ecuador este lunes (8 p. m., en El Campín, TV del Canal Caracol), y será el partido clave para acercarse al Mundial juvenil y, por qué no, para soñar con el título, justo antes de enfrentar el jueves a Brasil.

Colombia recuperó la confianza que quedó debilitada después de perder contra Uruguay. El equipo estaba obligado a vencer a Paraguay, y lo hizo de la mejor manera: con contundencia, con goles, con delanteros que hacen goles.

Llegaron los goles



Colombia se quitó ese peso y, para más, encontró a un jugador escondido, un jugador que no se había revelado, que esperaba, paciente, su momento, y le llegó cuando el país más reclamaba por un delantero que la metiera. Es Jorge Cabezas Hurtado.



Cabezas había jugado de a minuticos, de a poco, no había anotado, no se había mostrado. Era uno más que entraba a solucionar el problema del gol y no lo solucionaba. Pero contra Paraguay le llegó su hora, y fue un descubrimiento. Cabezas le puso al ataque la chispa que hacía falta, y llegó con un gol que despejó el camino. Fue el arma secreta del DT

Facebook Twitter Linkedin

Hurtado Cabezas celebra su gol contra Paraguay. Foto: AFP

“Sabía que mi momento iba a llegar con paciencia y responsabilidad. Afortunadamente todo se dio. Así sea Caraballo o Isaac Zuleta, todos vamos a dejar la camiseta por el país”, dijo Cabezas luego de ser el centro de las miradas tras el partido del viernes.

Con Cabezas en el ataque, Colombia se sintió más fuerte, con más solvencia. Hubo un complemento ideal. Óscar Cortés encontró el socio ideal, como en el segundo gol del partido, cuando le propuso la pared a Cabezas. Todo indica que Cabezas se ganó la titularidad, pues antes de él ni Caraballo ni Zuleta habían podido anotar. “Creo que me gané el puesto, pero todos trabajamos para ese mismo objetivo de ser titulares”, agregó el atacante del Real Cartagena.

Ganar o ganar

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia sub-20. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Colombia espera que la puerta de los goles haya quedado abierta, que no se vuelva a cerrar, porque a Ecuador toca ganarle, sí o sí, si es que el equipo quiere irse asegurando entre los cuatro primeros que van al Mundial de Indonesia, que arranca en mayo, o uno de los tres cupos a los Panamericanos de Chile.



Ecuador, el actual campeón juvenil, no ha jugado mal, pero no le rinde. Le tocó debutar con Brasil y perdió. Luego le tocó contra Uruguay, el otro favorito, y perdió. Pero Colombia tiene prudencia.



“Es un rival importante, que sabe competir en estas condiciones, que mostró un gran pasaje de partido y que había hecho mucho más que Uruguay. Sabemos del potencial que tienen tanto individual como colectivamente, además de lo bien dirigido que está”, dijo Cárdenas.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes