Ricardo Rozo y Felipe Taborda son hombres con historia en la Selección Colombia femenina. Ambos como técnicos construyeron las bases, levantaron las vigas, edificaron el presente. Al primero le correspondió iniciar el camino mundialista de mayores, en 2011. El segundo recogió lo sembrado y logró la gesta de clasificar a octavos en 2015. Con esa experiencia analizan el equipo que debuta mañana en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.

Ambos tienen confianza en el equipo de Nelson Abadía, le creen, aunque saben que en un Mundial de mayores la exigencia es máxima.

El análisis de Taborda y Rozo

Selección Colombia femenina y Linda Caicedo. Foto: EL TIEMPO

“Esta Selección, exceptuando algunas jugadoras, tiene lo más top del país: 5, 6 jugadoras con madurez, con fogueo de casi 10 años y que van para 3 mundiales; tiene jugadoras con nivel internacional de 4 o 5 años, otras con fogueo nacional, y a nivel de Selección sub-20 y sub-17. Para mi gusto faltaron Liana Salazar, Natalia Gaitán, Isabella Echeverry, Yorely Rincón... Pero la mixtura es buena. Tenemos un equipo preparado, competitivo, maduro y con roce”, analiza Rozo, quien dirigió a Colombia entre 2010 y 2012.



El grupo con Corea —primer rival—, Alemania y Marruecos es de mucho cuidado. Rozo sabe que no se pueden confiar con ningún adversario.



“Hay que garantizar el cero, pararse bien, ir de menos a más, organizarse de atrás hacia adelante, muy sólidas en lo táctico, pacientes. El presupuesto es sumarle a Corea; Alemania es potencia, hay que tomar precauciones, y jugarse la carta con Marruecos, que en teoría no es tan fuerte. Un punto arrancando sería muy bueno”, analiza Rozo, quien en 2011 no pudo superar la primera ronda, al verse con rivales como Suecia, EE. UU. y Corea del Norte.



Rozo guarda prudencia. “La expectativa está, pero hay que tener mucho cuidado, hay países con más fogueo, más partidos, equipos fuertes, físicos, atléticos. Colombia jugó con China e Irlanda, pero no las vimos, leí que los goles fueron en juego aéreo, así que hay que reforzar la táctica fija, y con el pie de Catalina Usme se puede resolver”, analiza.



Como persiste una brecha en cuanto a lo físico respecto a otras selecciones, Rozo propone sacar la identidad nacional. “Somos dulces desde lo técnico, con buenas jugadoras. Hemos subido la talla, el biotipo, nos vemos más grandes, más fuertes, pero tenemos que hacer que el balón corra y aprovechar las fortalezas con Linda Caicedo o Leicy Santos”.



'No somos potencia'

Selección Colombia femenina. Foto: FCF

Felipe Taborda dirigió en el Mundial del 2015 y Colombia logró varios hitos: primera vez que hacía un gol en el Mundial, primera victoria y contra la potencia Francia, y la clasificación a octavos, contra Estados Unidos.



Taborda confía en que se puedan repetir o mejorar esos hitos, pero sin desconocer la dificultad.



“Un Mundial de mayores es otro nivel, son jugadoras de mucha experiencia, que militan en los mejores clubes del mundo, con selecciones fuertes, no es lo mismo que un sub-17 o sub-20, aquí los de jerarquía casi siempre avanzan. Esperemos que Colombia, que ha ido madurando, pueda tener esa posibilidad”, opina Taborda.



En todo caso, el DT encuentra una Colombia competitiva: “Hay un recambio generacional, hay algunas bajas, pero encontramos jugadoras como Linda Caicedo o Mayra Ramírez, que son potentes, son buenas. Hay jugadores compitiendo en Europa a un ritmo más atlético que el nuestro. Pero hay que entender que no es tan fácil”, dice, y pide mesura.



“Hay que decirle a la afición que Colombia no es potencia del mundo, estamos en crecimiento, ni siquiera tenemos una Liga consolidada. Las jugadoras apenas dan sus grandes saltos. Y los rivales son buenos: Corea es un asiático dinámico, rápido, juegan bien, se miden en su eliminatoria con Japón, que es fuerte, o con China… Alemania, así no esté en su mejor forma, es muy fuerte, y de Marruecos no tenemos gran conocimiento, pero los que clasifican algo tienen”, dice.

