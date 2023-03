La Selección Colombia de mayores tendrá este viernes un partido de preparación contra Corea del Sur, como parte de su proyección de cara a la próxima eliminatoria.



(Le puede interesar: Selección Colombia: la 'renovación controlada' de Néstor Lorenzo)

En la antesala del juego amistosos, el técnico Néstor Lorenzo dio una conferencia de prensa en la que analizó su convocatoria para esta ocasión.



Lorenzo habló del proceso, de sus convocados, de la situación de Juan Fernando Quintero y más.

Palabras de Lorenzo

La Selección Colombia medirá sus fuerzas ante Corea del Sur en Ulsan. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

¿Base de la Selección?: "El equipo está en formación y en esa transformación hay un recambio que queremos que se dé de manera natural y se vaya consolidando. Ahora han sucedido cosas fuera de lo común, lesiones en la misma posición... Cada caso de los que no están son particulares. Lesiones, arreglos entre cuerpos médicos por tratamientos de lesiones. Pero la base se va a ir encontrando con estos 4 últimos amistosos y consolidando durante la eliminatoria. El proceso depende de la actualidad del jugador y eso cambia con los meses".



Evolución de la Selección: "Para consolidar conceptos que nos den identidad es importante juntarnos, se trabaja sobre la consolidación de la idea y un juego protagonista e intenso, y sobre la formación de un grupo fuerte que aspire a ganar cosas. Han cambiado muchos jugadores, pero a todos tratamos de inculcarles la misma idea: ir siempre por más y poner a Colombia en los primeros lugares del fútbol mundial. Es difícil, vamos paso a paso. Lo importante es que el grupo esté unido y que asimile el desafío".

Juan Fernando Quintero se va de la cancha tras la derrota de Junior contra Envigado. Foto: Jairo Cassiani. Kronos



(Lea también: Corea del Sur vs. Colombia: historial, fecha y horario del juego amistoso).



Salud de Quintero: "Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba dolor, el cuerpo medico de junior y el de la Selección hablaron, se le hizo un estudio. Salió que no tenía lesión, por eso viajó, pero todavía tiene dolor, vamos a ver cómo evoluciona, el cuerpo médico lo evalúa. Está evolucionado, tratando de mitigar el dolor. Todo es origen de un golpe, no hay diagnostico de lesión".



Corea: "Está bien trabajado en todas las líneas, con jugadores de mucha categoría a nivel internacional y han logrado con trabajo y tiempo tener un juego de equipo interesante".

A las 6 a. m., el equipo enfrentará a Corea del Sur en Ulsan, en juego que se transmitirá por los canales Caracol y RCN.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

