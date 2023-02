Una motivada selección Colombia buscará este jueves asegurar su clasificación al Mundial Sub-20 de Indonesia cuando se enfrente por la penúltima jornada del hexagonal final del Sudamericano de la categoría a Brasil, que ya tiene su pase asegurado a la Copa del Mundo.

Colombia jugará con la ventaja de saber los resultados previos de los partidos de Paraguay y Venezuela, las únicas selecciones que amenazan su clasificación.

Las cuentas y las horas



Cabe recordar que Colombia amanece sin haber clasificado al Mundial, pues quedan dos fechas y Venezuela y Paraguay todavía podrían hacer 7 puntos. Si eso pasa y Colombia pierde sus dos juegos (el último justamente contra Venezuela, el domingo) quedaría eliminada.

Selección Colombia celebra gol contra Ecuador. Foto: EFE

Pero si Venezuela o Paraguay tropiezan esta tarde, Colombia llegaría clasificada al juego de esta noche. Venezuela enfrenta a Ecuador a las 3 p. m., y Paraguay, a Uruguay a las 5:30 p. m. Ambos partidos, en el estadio de Techo.



Pero si ambos ganan, Colombia necesitará al menos un punto, un empate, para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores del hexagonal final que clasificarán a la cita mundialista de finales de mayo.



¿Por qué? Porque el reglamento del torneo indica que en caso de empates en puntos este se resolverá de acuerdo con los resultados en la fase final entre los igualados y Colombia derrotó a Paraguay (3-0), y Paraguay y Venezuela empataron 1-1.

Duro rival

Selección de Brasil sub 20. Foto: EFE

Brasil, en cambio, ya consiguió su clasificación el lunes pasado cuando venció 0-2 a Paraguay, por lo que llega relajada a un juego en el que los equipos ya empiezan a sentir la carga de partidos del torneo. Sin embargo, su objetivo es lograr la corona suramericana, por lo que el triunfo esta noche es su objetivo.



Justamente el equipo colombiano, dirigido por Héctor Cárdenas, es el único que le ha arrebatado puntos a los brasileños, entrenados por Ramón Menezes. En la primera ronda, en la fase de grupos, empataron 1-1, en la ciudad de Cali.



Colombia tendrá el muy posible regreso a su formación titular del lateral derecho Eider Ocampo, uno de sus jugadores más importantes en el torneo y quien no pudo jugar el lunes pasado en el triunfo 1-0 sobre Ecuador por acumulación de tarjetas amarillas.



El eje del equipo colombiano será, de nuevo, el volante de marca y capitán Gustavo Puerta, quien precisamente fue el autor del gol local en el pasado empate contra Brasil, con un lindo y potente remate de media distancia. Brasil, entre tanto, tiene la duda del delantero Giovane, quien salió lesionado del duelo ante Paraguay tras haber anotado el 0-1 provisional.



La boletería se agotó desde el martes pasado, según se veía en la web del operador oficial (Tuboleta). En los tres juegos anteriores de este hexagonal final, la afición bogotana respondió de gran manera: 33.090 espectadores (vs. Ecuador), 28.187 (vs. Paraguay) y 31.649 (vs. Uruguay).



Colombia vs. Brasil

8 p. m.

TV Caracol y RCN

