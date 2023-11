Colombia, sin miedo, a sacudirse contra Brasil en la eliminatoria

Colombia no tiene miedo. No puede. No debe. Sí, enfrenta a Brasil y eso es suficiente motivo para tener prudencia, un normal respeto, pero no temor. Hoy la Selección Colombia debe jugar en la fecha 5 de la eliminatoria con el ímpetu de los que quieren cambiar la historia, con la valentía de los que pretenden romper esa estadística que dice que nunca se les gana en la eliminatoria, con la convicción de los que no se sienten inferiores. Ahora no es momento de pensar en valiosos empates, sino en certeras victorias.



(Lea también: Colombia vs. Brasil: EN VIVO, minuto a minuto)

Colombia lleva tres empates consecutivos y ese término medio no es sano cuando se prolonga tanto. Juega en casa, en Barranquilla, juega con su calor, juega con sus mejores hombres. Incluso con James Rodríguez, que venía con molestias en su equipo, el São Paulo, y ya está listo para competir con la Selección. Incluso con Luis Díaz, que ya goza de la tranquilidad de tener a su papá de vuelta, libre, como su mejor motivación para expresar su fútbol al más alto nivel, como se espera.



Y Brasil, siendo Brasil, llega golpeada, con bajas, empezando por la estrella Neymar, el gran ausente por su lesión. Tampoco vienen Casemiro ni Gabriel Jesús ni Eder Militao ni Ederson. Esta es una Brasil, siendo Brasil, que es más terrenal, que no es líder de la eliminatoria como es su costumbre, que ni siquiera es segunda, que es tercera y que no está imbatible porque ya perdió contra Uruguay 2-0 y empató con Venezuela 1-1. Es decir, es una Brasil a la que se le puede ganar. Pero es Brasil. Que eso no se olvide. Que no haya un clima de triunfalismo mentiroso. Es Brasil con estelares como Vinicius y Rodrigo como puntas de lanza.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia vs. Brasil Foto: Agencia Kronos y Efe

Siendo Brasil, con todo y sus ausencias y su presente irregular, este debe ser uno de los partidos de mayor cuidado, del no descuido, del no error, de la contundencia en ataque, de aprovechar las ocasiones que se creen, de encontrar el gol refundido. Debe ser el partido perfecto, de los jugadores en la cancha y del entrenador Néstor Lorenzo, con el plan que elija para la batalla.



Y cuando a Lorenzo le preguntaron por la posibilidad de la victoria y de romper la estadística negativa, analizó, con la prudencia del caso, pero también con la ilusión viva: “Es un buen momento porque es ahora, porque cualquier récord está para superarlo, vencerlo y siempre tenemos esa mentalidad de ganar donde sea y con quien sea. Es un buen momento en todo sentido, ojalá que hagamos un buen partido, no podemos ganar si no jugamos bien”, dijo el entrenador.



“Es un equipo que está haciendo un recambio, al igual que Colombia, pero que tiene jugadores muy consolidados en los mejores equipos del mundo, que son determinantes, que son titulares, que juegan, que son importantes. Ya solo eso lo hace fuerte”, agregó Lorenzo.

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo vs. Fernando Diniz. Foto: EFE

Contemplando todo eso que contempla el entrenador, la Selección Colombia debe mentalizarse en el buen resultado, en la posibilidad de ganar, porque es local y porque la tabla de posiciones así lo exige. Además, ganarle a Brasil siempre será un impulso para cualquier equipo, un motorcito para pensar que sí se va por buen camino, que sí se puede, que no hay obstáculos que no se puedan superar.



Colombia también tiene sus bajas. Jhon Arias, que acaba de coronarse campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Una baja notable, pues Arias viene en gran rendimiento, en su club y en la Selección. Además, quién mejor que él para conocer al entrenador rival, Fernando Diniz, que también es el técnico del Fluminense. Por eso Arias analizó el partido y no se ha guardado ninguna información que le pueda ayudar a Lorenzo. “El tiempo en la Selección es más corto que el tiempo que tenemos con él (Diniz) en Fluminense, mas claramente creo que la idea es igual. El profesor Fernando es una persona a la que le gusta tener el control del partido, cierto dominio desde la posesión”, dijo.

Entonces no será una novedad que Brasil vaya a salir a la cancha a querer imponer su estilo y su historia, su escudo y sus colores, su fama y su pasado. Dependerá de Colombia de cómo pueda contrarrestar a ese peligroso rival, de cómo pueda aplacarlo desde el comienzo y demostrarle que el local es Colombia, que el que manda debe ser Colombia, que la propuesta debe ser la colombiana. Así, con respeto y la prudencia del caso, pero sin miedo, sin ninguna cobardía.

Alineaciones probables

Colombia v. Brasil

7 p. m.

Estadio Metropolitano



Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Matheus Uribe, Jéfferson Lermas, Kevin Castaño; James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; André, Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli. Seleccionador: Fernando Diniz





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes