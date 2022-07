Después de la victoria 4-2 ante Paraguay, la Selección Colombia femenina enfrenta este lunes a Bolivia, a las 7 p. m. (TV de Señal Colombia), por la segunda fecha del grupo A de la Copa América, que se desarrolla en el país.

Colombia debe golear a Bolivia

La protesta de la Selección Colombia femenina durante los himnos. Foto: Juan Barreto. AFP

Las dirigidas por Nelson Abadía saltarán a la grama del estadio Pascual Guerrero, de Cali, con el objetivo de doblegar a una Bolivia liviana y diezmada, que viene de caer 1-6 ante Ecuador en su primer compromiso.



Para el duelo en el que parte como clara favorita, por el recorrido de sus jugadoras y el tiempo de trabajo del plantel, Colombia llega con varias novedades.



La defensora Carolina Arias, quien viene de perderse el debut del equipo por dar positivo para covid-19, ya se encuentra sin síntomas de la enfermedad y podría ser de la partida si el entrenador lo decide. Liana Salazar y Gabriela Rodríguez, las otras dos jugadoras descartadas contra Paraguay por coronavirus, no estarán disponibles.



Daniela Montoya y Linda Caicedo, quienes salieron con problemas musculares del primer juego, están recuperadas y lo más seguro es que sean titulares.



Daniela Caracas, quien se perdió el debut en el torneo por una leve lesión, también está recuperada. Consciente de que el triunfo inicial fue bueno pero no perfecto, la defensora del Espanyol, de España, declaró: “Aunque ganamos, hay cosas que debemos mejorar. Tenemos muy buenas sensaciones por el resultado, pero hay que tratar de que no nos marquen goles. Tenemos muchas ganas de salir a ganar ante Bolivia”.



“Bolivia es un rival importante, pero tenemos que imponer nuestro juego y disfrutar de ello. Al final, lo que importa es ganar, pero tenemos que trabajar bastante en la diferencia de goles, no podemos ceder”, añadió Caracas, haciendo alusión al liderato que mantiene Ecuador en el grupo por diferencia de tres goles sobre Colombia.



Al ser interrogada por la protesta de puños arriba de la Selección por mayores premios económicos, Caracas prefirió guardar silencio. “Ahora no hablaremos de eso, llegará el momento de que lo hablemos”, dijo.



Jorelyn Carabalí, quien participó en el gesto al comienzo del duelo ante Paraguay, afirmó: “Tener esta Copa América en nuestra casa, después de los amistosos, es la demostración de que la gente sigue creyendo en el fútbol femenino. Eso es lo que nos motiva”.



Sobre la ventaja que tiene Colombia sobre Bolivia, Carabalí expresó: “En estas instancias lo que juega es la actitud y el corazón, las ganas de hacer las cosas. Por más que el proceso de Bolivia no sea tan largo y tengan técnica nueva, la ilusión de ellas debe ser la de representar a su país, y nosotras con mucho respeto vamos a tratar de hacer las cosas dentro del campo”.



“Todas las selecciones vienen con ese sueño de ser campeonas, pero nosotras vamos a jugar cada partido como una final”, concluyó.

