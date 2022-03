Meluk le cuenta... (Selección Colombia: victoria esperada y esperanza)

Había que ganarle a Bolivia para seguir con vida, para mantener la esperanza de clasificar al Mundial de Catar, para jugarse el todo por el todo contra Venezuela, el martes en Puerto Ordaz, y para mantener la cadena de oración para que Perú pierda en su casa contra Paraguay y, entonces, Colombia termine de quinta en la eliminatoria suramericana y dispute un repechaje, en junio, a un partido único en Catar, contra, por el momento, Australia.

La responsabilidad de Lucho

Reinaldo Rueda, el técnico nacional, había dicho en la víspera del partido que había hablado con Luis Díaz, el jugador colombiano sensación del momento en el primer mundo del fútbol, el nuevo consentido del Liverpool inglés.

Contó el entrenador que le dijo que se asumiera como uno más, pero “no como la solución: no debe cargar con esa mochila”.



Pero Lucho, como le dicen todos, se echó la mochila al hombro como se le estaba pidiendo hace siete partidos, como se le estaba exigiendo, como se le reclamaba y se esperaba de él después de la Copa América y de la lejana victoria contra Chile 3-1 en Barranquilla. El crac del momento debía serlo también en la Selección. Y lo fue: anotó el gol del 1-0 (por fin, por fin Colombia hizo un golecito) a los 38 minutos con un latigazo cruzado y bajo, tras un pase enorme de Cuadrado.

Barranquilla, Colombia, 24 de Marzo de 2022. Colombia vs Bolivia por eliminatoria a Qatar 2022. Primer tiempo uno a cero ganando Colombia, gol de Luis Díaz. Foto Vanexa Romero/El Tiempo Foto: Vanexa Romero/ETCE

Y luego, cuando a los 71 minutos gambeteó e incendio a velocidad de trueno la banda izquierda, para servir el balón limpito a Borja, que metió la cabeza y el 2-0. ¡Aleluya, aleluya, Borja no lo botó esta vez! ¡Milagro, milagro!



Se sabía que contra esta Bolivia reparchada, de suplentes, cuasi primípara y sin sus mejores hombres, habría partido, lo que se dice ‘partido-partido’ hasta que le metieran el primer gol. Y así ocurrió. Se sabía, también, que hubiera sido inaudito que Colombia no le ganara a ese combinado ligero de espíritu juvenil que no atacó nunca, porque no podía y porque estaba muerta del miedo cerrando trancas para evitar que le entrara la derrota por puertas y ventanas. Y Colombia, como se esperaba, la aplastó como un matamoscas a un bichito sin carne y patiflaco, finalmente 3 a 0, con un cabezazo más de Uribe, debajo del horizontal, en el minuto 89.

Y ojo: pudo meterle al menos otros tres de la mano de Díaz, James y Cuadrado, que marcaron el destino del juego con su electricidad y gambeta, con su conducción y pase de calidad, y con su coraje respectivamente. La efectividad mejoró de manera evidente, pero, ¡uff...! Pudieron ser al menos seis, seguro.

Ganar era lo lógico

Ganarle a Bolivia no era una misión imposible o para descerebrarse. Era lo lógico. Era lo esperado. Y se le ganó bien. Triunfo correcto: como debía pasar y como lo declaró el técnico Rueda cuando firmó la planilla con una sorpresiva titular en algunos nombres y de ataque pleno, con un solo volante de marca (Cuéllar, que no es un raspador clásico), con laterales de salida (Fabbra y Muñoz). Con Cuadrado y James por dentro, con Díaz y Sinisterra por fuera. Y Muriel fue el 9 sin pena ni gloria. Borja, esta vez, sí la metió...

¡Hoy, con ese hilo de vida que da la tabla de posiciones para tratar de jugar el repechaje, cómo arde la derrota contra Perú en Barranquilla, y cómo duelen los empates contra Ecuador y Paraguay, también en Barranquilla!

Como la liebre, Colombia llega al remate de la carrera corriendo por la victoria, desesperada y urgente, contra Venezuela, cuando parece la tortuga de la eliminación va adelante por no hacerles ni un golecito, ni uno solito, a Perú, Paraguay y Ecuador en casa... Hay que seguir la cadena de oración. En esta UCI de la eliminatoria para Colombia se sigue hablando –¡y esperando!– de la ‘Operación Milagro’...





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

