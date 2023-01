Jugar contra Argentina siempre será exigente, en cualquier categoría, y en esta ocasión el duelo será clave porque se da en el Sudamericano Sub-20, con un cupo en juego para el hexagonal final. La Selección Colombia llega motivada, por el gran partido que hizo contra Brasil (1-1), pero tiene la baja de su mejor hombre, de su capitán y estandarte, el volante Gustavo Puerta. La tarea será suplir su ausencia.

Sí, los partidos contra Argentina son exigentes, pero en esta oportunidad Colombia tiene que sacar a relucir que es el anfitrión del Sudamericano y, más que eso, que llega mejor, porque su torneo ha sido de mayor regularidad que el del conjunto gaucho, que no ha mostrado su mejor cara. Solo pudo vencer a Perú 1-0.

Baja de peso

Gustavo Puerta.

Contra Brasil, Colombia tuvo su mejor versión. Fue un equipo serio, bien plantado, ordenado y, sobre todo, tuvo agresividad. No fue inferior. Y esa es la misma actitud que deberá tener hoy. Un empate le bastará para meterse en la fase final, que se disputará en Bogotá. Pero no tendrá a Puerta, quien anotó un golazo contra los brasileños, y que será un vacío enorme para el juego de este viernes.



“Me lo pierdo, pero están mis compañeros, los otros guerreros, que están esperando por esa oportunidad. Sé que al que le toque la va a aprovechar de la mejor manera y va a dar lo mejor para lograr el objetivo, que es la clasificación”, dijo Puerta tras el partido contra Brasil.



La estrategia para hoy pasará por el reemplazo que escoja el DT Héctor Cárdenas para Puerta, en esa posición de volante, que no es un volante clásico de recuperación, sino que se suma al ataque, que organiza, tiene pase, pegada y mucho liderazgo.

Por eso, el dolor de cabeza es para el DT, que puede pensar en incluir a un hombre de marca como Jhohan Torres, que fue titular en el primer partido junto a Puerta, para que sea Castilla, el otro volante de primera línea, el que intente asumir ese rol. Si Cárdenas conserva el resto del ataque, Monsalve asumirá mayor peso para armar el equipo desde atrás.



Puerta le hará falta, pero Colombia no se puede equivocar en el plan, contra un rival que siempre exige, más cuando una clasificación está en juego.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

