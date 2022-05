Terminadas las grandes ligas de Europa, la mayor atención futbolera se la llevan los partidos de selecciones y el fútbol colombiano.

Liga BetPlay

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Nacional Foto: Dimayor - Vizzor Image

En la Liga BetPlay, la primera semana de junio tiene emotivos encuentros de la segunda y la tercera fecha de los cuadrangulares finales.



El martes, en el último día de mayo (31), Atlético Bucaramanga recibe a Junior a las 6 p.m., en el estadio Alfonso López Pumarejo. El mismo día, pero a las 8:05 p.m., Atlético Nacional recibe a Millonarios en el Atanasio Girardot. Ambos juegos, de la segunda jornada del grupo A, serán transmitidos por 'Win Sports+'.



El miércoles, primero de junio, el turno es para el Grupo B. La Equidad recibirá a Envigado a las 6 p.m. Deportes Tolima hará la propio frente al Deportivo Independiente Medellín a las 8:05 p.m. La transmisión en TV está a cargo de 'Win Sports+'.



Durante el fin de semana, luego del 'parón' por las elecciones presidenciales, el grupo A tendrá acción el sábado, 4 de junio. Atlético Nacional vs. Bucaramanga será a las 5:15 p.m. Junior recibirá a Millonarios a las 7:30 p.m. Señal de 'Win Sports+'.



El grupo B tendrá su tercera fecha el domingo 5 de junio. Envigado recibirá a Medellín a las 3 p.m. Tolima hará lo propio frente a La Equidad a las 7:35 p.m.



(No deje de leer: Atlético Nacional: gran invasión de hinchas antes del juego vs. Millonarios).

La final de la Liga Femenina

Facebook Twitter Linkedin

Cali vs. América Liga femenina. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Esta semana estará marcada por los dos juegos de la final de la Liga Femenina. El jueves, 2 de junio, a las 8 p.m. ('Win Sports+'), Deportivo Cali hará las veces de local ante el América. El domingo, 5 de junio, las escarlatas serán quienes definan todo en casa. El partido de vuelta será a las 5:05 p.m ('Win Sports+').

Selección Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Formación de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela. Foto: Rayner Peña. Efe

La Selección Colombia de mayores juega este domingo, 5 de junio, su primer amistoso, tras la eliminación del Mundial, ante Arabia Saudí. El plantel, liderado por jugadores jóvenes, saltará a la cancha de Murcia (España) a las 12 m. La transmisión es del 'Canal Caracol'.



Esta semana, por su parte, la tricolor Sub-20 tendrá actividad en el torneo Maurice Revello, antiguo Esperanzas de Toulon. Colombia juega este martes en su primera salida contra Comoras. El partido es a las 10:30 a.m ('ESPN3'). El viernes, su segundo compromiso, frente a Argelia, también a las 10:30 a.m ('ESPN Extra').



(No deje de leer: Lionel Messi le responde a Dibu Martínez: esto es lo 'difícil' de Colombia).

'Play-offs' en eliminatorias europeas

Facebook Twitter Linkedin

Selección de Ucrania en la Eurocopa. Foto: EFE

Después de que fuese postergado, Escocia jugará con Ucrania este miércoles, primero de junio, su partido de los 'play-offs' de la eliminatoria de Europa al Mundial de Catar 2022. El partido será a la 1:45 p.m. ('ESPN3').



El ganador de ese duelo enfrentará a Gales el domingo, 5 de junio, para dejar listo el camino de las selecciones europeas a la cita mundialista. El partido definitivo también será a la 1:45 p.m. ('Star+').

Más noticias

DEPORTES