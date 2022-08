El Mundial de Fútbol Femenino Sub- 20 de Costa Rica 2022 comenzará este miércoles con varias selecciones favoritas como Japón, Brasil, España, Francia y Estados Unidos, que saltarán al campo después de que el torneo sufriera varias reprogramaciones debido a la pandemia de la covid-19.

Se sube el telón

Selección Colombia femenina Sub-20, lista para el debut contra Alemania en el Mundial. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

El Mundial, el segundo que alberga Costa Rica en su historia tras el femenino

Sub- 17 de 2014, abre el miércoles con el choque entre Alemania y Colombia, seguido por el de Nueva Zelanda y México, ambos en el Estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela.



La jornada del miércoles cerrará en el Estadio Nacional de San José con el enfrentamiento entre España y Brasil, mientras que la anfitriona Costa Rica se medirá con Australia.



El Grupo A está conformado por Costa Rica, Australia, España y Brasil, y el Grupo B lo integran Alemania, Colombia, Nueva Zelanda y México.



Para el jueves están programados los partidos del Grupo C entre Corea del Sur-Francia y Nigeria-Canadá, mientras que en el Grupo D jugarán Estados Unidos-Japón y Países Bajos-Ghana.



Una particularidad del torneo es que en el Grupo C quedaron ubicadas dos selecciones campeonas mundiales de la categoría: Estados Unidos y Japón, esta última la defensora del título.



El torneo se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto en dos sedes: el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 35.000 espectadores, y el estadio Alejandro Morera Soto, situado en la ciudad de Alajuela, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital costarricense, y con un aforo de 17.000 aficionados.



En total son 16 selecciones las que lucharán por el título y se disputarán 32 partidos.



Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a cuartos de final, fase que dará paso a las semifinales y a la final que se disputará en el Estadio Nacional.

El debut de Colombia

Selección Colombia Femenina Sub-20 clasifica al Mundial Foto: FCF

Primera jornada del grupo B del Mundial Sub-20



Fecha: 10 de agosto



Hora: 12 m., hora de Colombia (11 a.m., de Costa Rica)



TV: Directv Sports (610)

