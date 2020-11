¿Camerino roto?: versiones sobre peleas y división en la Selección

Tras la caída por goleada de la Selección Colombia en su partido de la eliminatoria frente a Ecuador, 6-1 el pasado martes, se han conocido versiones de prensa que dan cuenta de una supuesta división en el interior del equipo, que habría llegado incluso a los golpes entre algunos futbolistas.

Estas informaciones indican que en el interior del equipo hay un ambiente de división y conflicto, que detonó en el partido de Quito.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa en la Selección? Las grietas que hicieron estallar el equipo)



El periodista Javier Hernández Bonnet informó en el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, que en medio de la división hubo futbolistas que se pelearon.

Hubo un jugador que apercuelló a otro, los dos de nivel internacional, en esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado al punto de irse a las manos FACEBOOK

TWITTER

"Hay grupos enfrentados al interior de la Selección. Hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos en el interior del seleccionado colombiano de fútbol. Hubo un jugador que apercuelló a otro, los dos de nivel internacional, en esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado al punto de irse a las manos", dijo el comentarista.



Esta versión coincide en parte con la difundida por el periodista Francisco Vélez, quien en el programa 'En la jugada', de RCN Radio, afirmó que en el interior de la Selección hay incomodidad de un sector del plantel por las supuestas preferencias del entrenador Carlos Queiroz por James Rodríguez.



"El tema va más por el lado de 'como vos sos el consentido del técnico, no te tocará, y a todos sí nos mueven de nuestra posición'", se dijo en el informe sobre una supuesta discusión en el interior del equipo, y señalamientos hacia James.



Esta versión también indica que hubo un enfrentamiento entre jugadores, no por el tema futbolístico sino de "favoritismo".



(Lea además: Meluk le cuenta... (¿Qué será de la vida de Pékerman...?))



Pero hay más detalles. Al parecer cuando Queiroz fue informado de la situación y del conflicto, un grupo de jugadores fue a hablar con él mientras los demás los tildaban de los 'sapos'. Además, se dice que el descontento del grupo hacia el DT es amplio por sus decisiones.



Lo cierto es que las derrotas contra Uruguay y Ecuador evidenciaron muchos aspectos anómalos en el comportamiento de los jugadores en la cancha y en las decisiones del cuerpo técnico, como el cambio de capitanía y los cambios en la nómina.



Ahora, lo que crece es el descontento en la opinión pública hacia el entrenador Carlos Queiroz, quien en la rueda de prensa posterior al partido asumió la responsabilidad pero no se refirió a su futuro en el cargo.



DEPORTES

Siga leyendo

-Así narraron la humillación de Colombia en Ecuador



-¿Qué pasa en la Selección? Las grietas que hicieron estallar el equipo



-No se salva nadie, otra vez: el balance individual de Colombia



-Contra Ecuador, James probó de su propia medicina