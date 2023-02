Esta fue otra Colombia, una Colombia despierta, animada. Una Colombia que encontró el fútbol que se le refundía, que encontró su esencia, que encontró los necesarios goles para vencer a Paraguay 3-0 en el hexagonal final del Sudamericano sub-20.

Colombia jugó herida, con sangre brotándole por cada poro de cada jugador. El equipo quería sacudirse de la derrota contra Uruguay y jugó con mayor claridad, con chispa. Fue una Colombia dominante.



A la cancha salió el equipo con una novedad clave, Cabezas en el ataque. La falta de gol obligó al DT Héctor Cárdenas a rebuscar entre sus posibilidades, y le dio la titularidad a Cabezas, para que entrara a sacudir el ataque.

Otra Colombia

Colombia vs. Paraguay. Foto: EFE

Paraguay, antes de sufrir la ferocidad de Colombia, intentó sorprender, quizá sabían que el portero Marquines llevaba el peso del gol que dio contra Uruguay, pero no contaban con que esta vez ese portero iba a estar en plenitud, que no les iba a dar media oportunidad, ni medio rebote.



Con el arquero seguro, los de arriba se liberaron. Colombia jugó al toque corto y demoledor. Al pase filtrado que todo lo puede.Así llegó el primer gol, aunque fue anulado en los pies de Cabezas, por fuera de lugar.



Al ratico vino el desquite: Monsalve dejó a Cabezas de cara al arco, y Cabezas no falló, fue el 1-0 en 28 minutos.



El gol a favor fue como quitarse toneladas de hierro de la espalda. La Selección agarró otro ritmo. Torres probó desde afuera en una manifestación de confianza.

Cortés liquidó

El segundo gol ya fue una demostración de fútbol, de toque genial, con Cortés inventando una pared que le devolvió perfecta Cabezas, y cuando tuvo el balón de regreso sacó su remate inspirado, iban 40 minutos y Colombia ya tenía liquidado el partido, aunque quedara tanto.



Lo de Paraguay fue apelar a Segovia, ese volante intrépido que se inventó un remate al travesaño.



El segundo tiempo fue de control. Colombia dueño de la pelota y del ritmo del juego, atacó como quiso y cuando quiso. El equipo creció y creció, y cuando empezaron los cambios fue solo para refrescar, porque la idea se mantuvo.



Esta Colombia que venció a Paraguay fue lo más parecido al equipo que el país quiere ver: ese equipo que no regala goles. Ese equipo que tiene gol. Ese equipo donde los goles son de los atacantes. Sin embargo, Colombia guardaba un as, Gustavo Puerta, el volante que quería poner su sello, como lo hizo contra Brasil, y esta vez sacó otro pelotazo fuera del área para inflar la red. Golazo.



Colombia ganó y recuperó su confianza. Llegó a 3 puntos en un hexagonal que lideran Brasil y Uruguay con 6. El siguiente rival será Ecuador, el lunes.







PABLO ROMERO

​Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

