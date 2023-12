Selección: Vélez, Londoño y Meluk critican amistosos: 'Atravesados, feria, contentillo'

La Selección Colombia está trabajando bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, con el objetivo de preparar los amistosos contra Venezuela (10 de diciembre) y México (16 de diciembre).



El seleccionado nacional no va a contar con sus máximas estrellas como James Rodríguez, Luis Díaz ni Rafael Santos Borré porque los partidos amistosos no hacen parte de ninguna fecha Fifa.

Destacan jugadores como el delantero Juan Camilo 'Cucho' Hernández, goleador del Columbus Crew estadounidense; el atacante Mateo Cassierra, del Zenit ruso, el artillero Roger Martínez, de Racing; y el portero Álvaro Montero, de Millonarios y quien atajó el partido de eliminatorias al Mundial de 2026 que Colombia igualó 0-0 con Ecuador.



Sin embargo, las críticas han llovido en las últimas horas por estos dos compromisos amistosos que tienen como objetivo reforzar conceptos, pero que tiene futbolistas que no han sido llamados para los encuentros oficiales por eliminatoria.

Los señalamientos llegan después de que se confirmara la convocatoria del seleccionado de Venezuela que llevará jugadores Sub-23 como preparación para los preolímpicos.



"La Selección Colombia dio contentillo contra la Sub-23 de Venezuela... De lejos más serio el de la femenina de verdad contra Nueva Zelanda a puerta cerrada en Techo...", dijo Gabriel Meluk a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"Qué quieren que les diga. ¿Juegos muy atravesados, pero en serio son importantes? ¿Sabe cuándo vamos a encontrar el beneficio deportivo de estos extraños partidos? Cuando algunos de los nuevos convocados sean llamados para los compromisos de verdad. Mientras tanto tienen un 'tufillo' a 'herramienta' para quedar bien con mucha gente. (entiéndase contentillo)", dijo Vélez en su cuenta de X.



César Augusto Londoño también salió a referirse del polémico tema y calificó los amistosos como un "error".



"Descache total de la Federación, el amistoso de la @FCFSeleccionCo del 10 de diciembre es ante la selección sub-23 de Venezuela, el partido no es oficial FIFA clase A. La selección Colombia de mayores no se puede feriar ante rivales que no sean de mayores. Error", explicó.

