La Selección Colombia femenina sub-17 está a contadas horas de prolongar su hazaña en el Mundial de la India al disputar la final del certamen.

Las dirigidas por Carlos Paniagua no se conformaron con ser la primera selección de la categoría en pasar de la primera ronda y llegar hasta la final del torneo.



Ahora, con el respaldo de su talento, la ambición de convertirse en campeonas del mundo parece coger vuelo en el seno del plantel.



De hecho, ante su destacado desempeño, han cobrado relevancia los premios que recibirán.



Los del Gobierno de Colombia, que fueron los primeros económicos en revelarse, ahora están en el centro de la polémica.



Todo, porque los montos publicados no serían los que recibirían las jugadoras.



La realidad de los premios

Selección Colombia Femenina sub 17

Este viernes, de acuerdo con información publicada en medios radiales, del Ministerio del Deporte se había dicho que la entidad entregaría 24 millones de pesos para cada jugadora si son campeonas. Asimismo, si pierden la final, entonces tendrían 18 millones por cabeza.



Sin embargo, según pudo conocer EL TIEMPO, en la resolución con la que se definen los "incentivos" oficiales, se lee que cada una de las futbolistas recibirá $11.667.000 por la medalla de oro. Al igual, de conseguir la presea de plata, las jugadoras recibirán cada una $8.333.333.

