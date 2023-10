Atentos: hay preocupación en Uruguay, titular sería baja contra la Selección Colombia

El próximo jueves 12 de octubre, la Selección Colombia se enfrenta con Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El seleccionado charrúa ya está en suelo colombiano y se prepara para el duro duelo por eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026.



Puede ser de su interés: Colombia vs. Uruguay: ‘el Pibe’ Valderrama se rebela tras polémica por el horario

El técnico Marcelo Bielsa recibió a todos los convocados en la capital del Atlántico y en las últimas horas llegaron varios de los últimos futbolistas como fueron Ronald Araujo y Agustín Canobbio.



Pues bien, en las últimas horas surgió una duda en el once inicial de los charrúas, ya que una pieza clave podría ser suplente o en última instancia perderse el partido ante los colombianos.



Además: Insólito: Policía hizo bajar pancarta con la que hinchas pedían juego limpio

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Bielsa Foto: Gastón Britos. Efe

Se trata del arquero Sergio Rochet quien llegó con algunas molestias las cuales arrastra desde sus últimos partidos con Internacional de Porto Alegre.



Lea aquí: Respeto: así le habló Sergio Ramos a Falcao en pleno calentamiento



De hecho, el presidente del club brasileño, Alessandro Barcello mencionó que el arquero sufrió una fisura en una costilla tras la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Fluminense.

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador vs. Uruguay Foto: Rodrigo Buendía. AFP

Pese a lo dicho por el directivo, el periodista Sebastian Giovanelli señaló que a Rochet se le hizo una valoración y el resultado fue bueno, por lo que no se le impidió su presencia en la convocatoria. No obstante, no es seguro que esté contra Colombia.



Ante la posibilidad de que Rochet no juegue, Franco Israel o Santiago Mele, quien juega en Junior, ocupen el puesto del guardameta titular.



Vale señalar que el duelo entre Colombia y Uruguay será este 12 de octubre a las 3:30 p.m.

DEPORTES

Con información de Futbolred