Queiroz puso la cara: habló del polémico audio sobre el caso Villa

Carlos Queiroz no eludió la polémica por la conversación que se escuchó al final de la rueda de prensa de este lunes, en la que se le escuchó dando una opinión sobre la investigación sobre violencia de género de Sebastián Villa.

El técnico de la Selección Colombia, luego de responder en dos ocasiones durante la rueda de prensa sobre el tema, se escuchó al final de este encuentro de medios diciendo que "si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido".

Ante cualquier malentendido que resulte del audio, parcial y privado, posterior a la rueda de prensa, reafirmo pública e inequívocamente, como lo hice en la conferencia, la convicción de que cualquier juicio y condena mediática no reemplaza la función primordial de la justicia. — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 10, 2020

Queiroz anunció este lunes que el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado de violencia de género por su expareja, estuvo en la lista de 42 preseleccionados y dijo que él no es "una institución" ni un juez sino el seleccionador del país andino.



"Yo no soy una institución, yo solo soy el seleccionador nacional de Colombia y hay un jugador que está jugando en Argentina por su club y es colombiano. El trabajo que me pagan por hacer es decidir si él tiene calidad para llegar a la selección de Colombia o no", expresó Queiroz sobre el futbolista de 24 años.



Daniela Cortés, expareja de Villa, denunció al colombiano por violencia de género en abril de este año y publicó en las redes sociales fotografías en la que se la ve golpeada y ensangrentada. Villa negó la acusación y denunció a su ahora expareja por "extorsión".



El pasado 3 de noviembre, el Boca Juniors publicó un comunicado en el que aseguró que la situación del colombiano "nos impactó y nos hizo repensar institucionalmente la necesidad de realizar acciones de prevención y de adoptar medidas absolutamente necesarias asociadas al respeto, la tolerancia, y erradicación de cualquier tipo de violencia", aunque no tomó ninguna decisión.



