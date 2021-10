La mano de Raphinha y otras polémicas de la Selección Colombia con el VAR

Aunque la Conmebol ya hizo público el video de la conversación de los jueces del VAR con el árbitro Patricio Loustau sobre la mano de Raphinha, que pudo ser penalti a favor de Colombia en el partido contra Brasil, la polémica sigue encendida y algunos analistas consideran que se debió haber cobrado la falta.

El video revelado por la Conmebol dice que la actuación de Loustau y los encargados del VAR, los chilenos Piero Maza y Juan Lara, fue correcta. La razón: consideran que esa mano fue de protección y no amplía el campo de acción.



(Lea también: Selección Colombia: así está la tabla de eliminatorias para ir al Mundial)

Colombia vs Brasil Análisis del VAR en Colombia vs. Brasil Esta es la mano que analizó el VAR en el juego Colombia vs. Brasil. Foto: Youtube: Conmebol

Una mano parecida en el juego Paraguay vs. Colombia

El pasado 5 de septiembre, Colombia visitó a Paraguay en Asunción. Ese día, el gol colombiano lo anotó Juan Guillermo Cuadrado, luego de que el VAR le avisara al juez Raphael Claus que hubo una mano de Santiago Arzamendia.



Aunque la jugada fue muy parecida a la del partido del domingo contra Brasil, en esa ocasión los árbitros decidieron sancionarla al considerar que la mano estaba extendida.

Paraguay vs. Colombia Análisis de la mano que sancionaron como penalti a favor de Colombia. Otra de la polémicas determinaciones. Foto: Captura de pantalla

El caso de Pitana en el Brasil vs. Colombia de Copa

No es la primera polémica entre Colombia y el VAR en un partido contra Brasil. Aún está fresco lo que sucedió en la reciente Copa América, en la que un balón que pegó en el árbitro Néstor Pitana terminó en una jugada de ataque que le dio al equipo local el empate parcial. Luego, Casemiro le dio el triunfo a Brasil en el último minuto.



(Además: Ecuador: claves de un rival peligroso, pero irregular de visitante)



"Cuando el balón pega en el árbitro… se debe cortar el juego si el balón cambia de posesión de equipo… o genera oportunidad manifiesta de gol… pésima ubicación de Pitana pero el balón va a la punta y la posesión es del mismo equipo", opinó entonces el exárbitro internacional Javier Castrili.

Análisis Conmebol partido Colombia-Brasil Análisis Conmebol partido Colombia-Brasil junio 23 de 2021 El análisis del VAR del juego Brasil vs. Colombia en la Copa América. Foto: YouTube: Conmebol

"No puede ser que un árbitro y otros en el VAR, no puedan ver que cuándo golpea el balón en el juez e influya en la conducta de los jugadores, se deba parar e invalidar. Muy mal @CONMEBOL", dijo Rafael Sanabria, exárbitro internacional colombiano y hoy analista arbitral en ESPN.



A pesar de lo sucedido, la Conmebol le dio la razón a Pitana y lo siguió designando. De hecho, esta semana volvió a ser protagonista de una polémica en el partido Chile vs. Paraguay, en el que le critican duramente su actuación: no expulsó a Arturo Vidal, quien pisó y golpeó en el piso a un rival, ni a Jorge Morel, que le hizo una fuerte barrida al propio Vidal...

En el Mundial, ni miraron el VAR en Inglaterra-Colombia

El VAR se estrenaba en la Copa del Mundo y por entonces, en 2018, no todos los árbitros lo tenían muy en cuenta. Y Colombia fue una de las "víctimas" de eso. El día que el equipo que dirigía entonces José Pékerman quedó eliminado en octavos de final, tras caer contra Inglaterra en lanzamientos desde el punto penalti.



El gol inglés quedó marcado por una polémica previa. El árbitro estadounidense Mark Geiger, en el minuto 57 pitó penalti luego de una dudosa falta de Carlos Sánchez frente a Harry Kane dentro del área. Geiger no tuvo en cuenta el videoarbitraje.



(En otras noticias. Todos jugaron para Colombia: así quedó la tabla de la eliminatoria)



Luego del partido, Falcao García calificó la actuación del árbitro como “una vergüenza”. "Me pareció particular que pongan un árbitro estadounidense que había sido suspendido en este partido. Eso generó muchas dudas. También que solo hablara el idioma inglés, había cierta parcialidad", precisó.

A veces ayuda el VAR: Cuadrado se salvó de la roja

No siempre el VAR ha jugado en contra de la Selección Colombia. El jueves pasado, en el partido Uruguay 0, Colombia 0, el VAR salvó de la expulsión a Juan Guillermo Cuadrado.



El jugador colombiano le metió un codazo a Matías Viña y el juez venezolano Jesús Valenzuela apenas le mostró tarjeta amarilla. Según el análisis del VAR, la intensidad del golpe de Cuadrado no fue tan fuerte para merecer la expulsión.

Análisis del VAR sobre posible expulsión de Juan Guillermo Cuadrado Análisis del VAR sobre posible expulsión de Juan Guillermo Cuadrado Foto:

Esa tarjeta amarilla sacó a Cuadrado del partido contra Brasil, pero el jugador de Juventus está listo para reaparecer en el encuentro contra Ecuador, este jueves.



DEPORTES

Más noticias de Deportes