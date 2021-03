La Selección sufre cadena de lesiones, y en el mes de la eliminatoria

e acerca la primera convocatoria de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Colombia y el panorama no es alentador. Nuevos casos de lesiones o molestias se siguen presentando de cara a los juegos de la eliminatoria a Catar contra Brasil (26 de marzo) y Paraguay (30 de marzo). Ahora fue James Rodríguez el que sorprendió por su ausencia en el partido del Everton, y se suma a la lista de casos que generan incertidumbre.

James ya tiene dificultades para unirse a la Selección por las vigentes medidas del Reino Unido que llevarían a los clubes ingleses a no prestar a sus jugadores, para evitar así la cuarentena de 10 días. Sin embargo, ayer prendió las alarmas, pues no estuvo ni siquiera entre los suplentes en el partido que el Everton le ganó al Southampton (1-0).



Su ausencia preocupa porque James ha tenido recientes y reiterados problemas con sus pantorrillas, por lo que cada nueva ausencia despierta angustia para la Selección. El técnico Carlo Ancelotti se encargó de bajar la presión, al comentar que los jugadores ausentes no actuaron por precaución. “Han tenido pequeños problemas en los entrenamientos esta semana y prefiero darles un descanso para que estén listos para el próximo partido. Se recuperarán pronto, no revisten gravedad”, aseguró el técnico sobre James, Seamus Coleman y Tom Davies.



En todo caso, se espera que el colombiano reaparezca este jueves, cuando el Everton vuelve a jugar en la Liga Premier, esta vez contra el West Bromwich.



Otro caso de preocupación es el de Yerry Mina, compañero de James en el Everton y defensor titular de la Selección Colombia. Mina se recupera de una lesión de pantorrilla. El defensor se lesionó el pasado 17 de febrero, y Ancelotti anticipó el jueves pasado que tendrá al menos dos semanas de baja. Es decir, esta semana tampoco volverá, y el tiempo juega en contra, si es que finalmente los jugadores de Inglaterra obtienen la autorización para viajar.

Incertidumbre en Italia

Los colombianos de la liga italiana también se han visto afectados por las lesiones. En estos momentos, Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata están en recuperación de sus molestias y no hay certeza de cuánto tiempo estarán afectados antes de volver a las prácticas habituales.



Cuadrado, que venía cumpliendo gran temporada en Juventus, se lesionó el pasado 13 de febrero en un partido contra Nápoles, luego, el club informó que tenía una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho y que 10 días después necesitaría nueva exploración médica. Los medios italianos indican que podría volver este sábado.



Siguiendo por Italia, el otro tema que preocupa es el de Duván Zapata, quien se lesionó en el partido de la Liga de Campeones del pasado miércoles 24 de febrero contra Real Madrid. Zapata sufrió molestias en el muslo izquierdo. El DT Gasperini dijo antes de conocer los estudios médicos: “No parece ser grave, es más una punzada alrededor del cuádriceps. Tenía miedo de hacerse más daño”.



En Italia también hay expectativa por el portero titular de la Selección, David Ospina, quien no ha vuelto a aparecer con el Nápoles por una distensión de primer grado en el aductor del muslo derecho que sufrió a mediados de febrero. La buena noticia es que el fin de semana el portero ya retomó entrenamientos, así que lo que se espera es su reaparición.

Hay más casos de jugadores seleccionables que por ahora están en periodo de recuperación, como es el caso del atacante Luis Suárez, del Granada de España, que tuvo su primera convocatoria en la era Carlos Queiroz. Y el domingo pasado, el susto llegó desde Argentina, con la molestia que presenta el delantero de River, Rafael Santos Borré, quien tiene un golpe en un costado de la cadera, en la cresta ilíaca. Borré no ha sido llamado a la Selección, pero con la llegada de Rueda se ilusiona con estar presente.



No todas son malas noticias. El fin de semana regresó Falcao García, que después de casi dos meses volvió a competir. A su vez, el defensor Stefan Medina, lesionado en noviembre, ya lleva cinco partidos en 2021, mientras que Santiago Arias avanza en su recuperación.



