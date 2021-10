Colombia trata de recuperar la ventaja de jugar en Barranquilla

Barranquilla como sede de la Selección Colombia no está en discusión, al menos en lo que queda de la actual eliminatoria. De hecho, un día antes de que el equipo empatara sin goles contra Ecuador, la Federación Colombiana de Fútbol presentó, en medio de un enorme festejo, con presidente de la Fifa a bordo, su nueva sede deportiva.



Sin embargo, el equipo no se ha visto fuerte en Barranquilla. De los seis partidos en los que ha sido local en la actual eliminatoria solamente ganó dos, a Venezuela, en la primera fecha, y a Chile. Y en esa condición tendrá que buscar los puntos que le aseguren la clasificación o al menos el repechaje.

¿El horario sirve o no en Barranquilla?

Colombia intentó aprovechar el horario de las 4 de la tarde en esta fecha triple de octubre, uno cercano al de las 3:30 p. m., el que mejores resultados le ha dado históricamente a la Selección.



No pudo anotar goles, pero no perdió. Y el técnico Reinaldo Rueda dio a entender que el desgaste es grande para sus jugadores y que el partido contra Paraguay, el 16 de noviembre, seguramente no se disputará con el sol sobre sus cabezas.



“Es un tema que ya lo conversamos y se le va a pasar a la Conmebol la solicitud. Consideramos los juegos de noviembre, cuando las características del clima cambian por la época del año. Nuestros jugadores empiezan a vivir un clima frío en Europa e incluso México. Hay muchos factores por considerar para determinar ese horario. Que sea lo mejor para desarrollar un buen juego”, declaró Rueda.



Respaldo a Barranquilla

De parte de los directivos, en ningún momento pasa por la cabeza un cambio de escenario. “Somos fuertes jugando acá, seguiremos en Barranquilla, será el profesor Reinaldo Rueda quien decidirá la hora en la que se jueguen los partidos. Vamos pa’ lante”, le había dicho Ramón Jesurún, presidente de Colfútbol, a Win Sports.



Hay que tener en cuenta que en épocas anteriores, la eliminatorias se jugaban de corrido, en menos de dos meses, y que la gran mayoría del equipo actuaba en el fútbol colombiano.



Hoy las circunstancias son diferentes, incluso para jugadores nacidos en la ciudad: “Jugar en Barranquilla no es fácil para los demás ni para nosotros por el tema climatológico”, dijo Rafael Santos Borré, hijo ilustre de la ciudad. Las cosas han cambiado y hay que adaptarse a todo. Y, sobre todo, encontrar el juego.





