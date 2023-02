Sin rivales que estén a su altura, Brasil y Uruguay se fortalecen en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20, mientras que la organizadora Colombia goleó y siente alivio tras perder en la primera fecha. La "Verdemarelha" y La Celeste, líderes de sus respectivos grupos en la primera fase del torneo, continúan con su senda ganadora en Bogotá.

Así va el Sudamericano

En un modus operandi que se repite partido a partido, Vitor Roque abrió el marcador y Andrey sentenció una nueva goleada. Esta vez la víctima fue Venezuela, que se marchó el estadio Metropolitano de Techo con una derrota por 3-0.



El delantero del Athletico Paranaense y el mediocampista del Chelsea son los goleadores (6 y cinco anotaciones respectivamente) del Sudamericano. Con los tantos de este viernes, el de Ramon Menezes se convierte en el equipo que más goles ha anotado (15), por encima de Uruguay (14).

En la selección charrúa la zaga no solo defiende bien, sino que sus acciones son fundamentales en ataque. Disparos de los centrales Facundo González y Juan Sebastián Boselli terminaron en un penalti a favor, que luego convirtió en gol Fabricio Díaz, y una anotación de Luciano Rodríguez ante Ecuador.



La Tricolor, defensora del título, había arrancado ganando y erró una pena máxima. Ahora es colera sin puntos.

Facebook Twitter Linkedin

Hurtado Cabezas celebra su gol contra Paraguay. Foto: AFP

Colombia encontró un salvador con nombre propio: Jorge Cabezas. Ante las críticas de la prensa y de los aficionados, el DT Héctor Cárdenas sacó de la titular a Andrés Caraballo (sin goles en cinco partidos) y le dio la oportunidad al delantero del Real Cartagena. Cabezas respondió con gol y se combinó con Óscar Cortés para poner el 2-0 parcial.

Gustavo Puerta marcó el tercero. En la próxima fecha, a disputarse el lunes, Uruguay enfrentará a Venezuela, Paraguay a Brasil y Colombia a Ecuador. Después de esos partidos se empezarán a decantar los cuatro clasificados al Mundial de Indonesia y los tres ganadores de un boleto a los Juegos Panamericanos de Santiago.

Posiciones

Posiciones

Equipo Pts PJ

Brasil 6 2

Uruguay 6 2

Colombia 3 2

Paraguay 1 2

Venezuela 1 2

Ecuador 0 2





Próxima fecha

Lunes 6 de febrero

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Colombia vs. Ecuador



DEPORTES Y AFP

Más noticias de deportes