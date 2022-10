Histórico. Asombroso. Majestuoso. Fantástico. Genial. Deslumbrante. Extraordinario. Único. Excelente. Estupendo. Formidable. Colosal. Admirable. Brillante. Increíble. Fenomenal. Espléndido. Inmenso. Maravilloso. Prodigioso.

Los adjetivos se quedan cortos para describir lo que acaba de lograr la Selección Colombia femenina sub-17 en el Mundial de la India.

Las 21 guerreras, que no llegan a la mayoría de edad, le acaban de dar al país el mayor logro de su historia futbolística. Desde antes de que empezara el partido domingo, las jugadoras ya eran ganadoras. Y a pesar de eso, no se conformaron. No regalaron nada y lucharon con gallardía en la final. Lamentablemente, un desafortunado rebote impidió el título. Pero la gesta es única.



Por ellas, por su determinación, por su talento, por su carácter, por su capacidad para remar a contracorriente, por sacar luz de un panorama que muchas veces se les presentó oscuro, por creer en ellas y por hacer creer a los demás, hoy la noticia es solo una: ¡COLOMBIA ES SUBCAMPEONA DEL MUNDO!



𝙎𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚… 𝙂𝙍𝘼𝘾𝙄𝘼𝙎



Felicitamos a las jugadoras y Cuerpo Técnico de la Selección Colombia por su extraordinaria actuación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA



¡Son gigantes! 💛💛💙❤️🔗 https://t.co/4WE4HqVSDI#ConUstedesSiempre 🇨🇴#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/Xai76NJ89p — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 30, 2022

Colombia, historia pura

Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Colombia, tan apasionada por el deporte rey, nunca había tenido un éxito de esta magnitud. Por primera vez el país se codeó en la cima del mundo. Y lo hizo gracias a un conjunto de guerreras que demostró que, aunque cierto sector de la sociedad les dijo muchas veces que 'no', no hay quien las detenga.



Sus nombres pasan ahora a los libros de historia: Luisa Fernanda Agudelo Morelo, Mary José Álvarez Espitaleta, Cristina Motta Chavarro, María Camila Correa Tovar, Stefanía Perlaza, Eliana Andrea Agudelo, Laura Daniela Garavito, Natalia Hernández Sules, Yesica Paola Muñoz Rojas, Gabriela Rodríguez Salazar, Linda Lizeth Caicedo Alegría, Jimena Ospina Domínguez, Ana María Guzmán Zapata, María Fernanda Viáfara Bravo, Dayanna Valentina Beltrán Lara, Juana Sofía Ortegón Giraldo, Oriana Quintero Lemmel, Elsa María Gómez, Karla Daniela Viancha, María Camila Chuquen, Sofía Patiño.

Selección Colombia femenina Sub-17 Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Final batallada

Desde el primer minuto, la sed de victoria de las jugadoras colombianas se apoderó de la cancha. En frente de las vigentes campeonas, las guerreras nunca bajaron la guardia.



La primera opción llegó al minuto 5, en los pies de Gabriela Rodríguez. La talentosa volante intentó a través de un tiro libre, pero la golera rival impidió la celebración. Luego, sobre la primera media hora, Natalia Hernández tuvo un soberbio remate que casi termina al fondo de la red. Después, con las españolas encima, Luisa Agudelo se mostró imbatible. La primera mitad terminó sin goles.



En la segunda parte, muy temprano, una jugada rápida, en la que la delantera Cristina Librán se lanzó al ataque, llevó a que la pelota cruzará la línea de gol. Sin embargo, las encargadas del VAR decretaron que la española había utilizado su mano.



Minutos después, el mano a mano se siguió prolongando. Karla Viancha, que había entrado para esa última mitad, estuvo cerca de anotar. Sin embargo, el balón no entró. En medio del tire y afloje, un ataque español terminó tomando a la defensa colombiana de regreso. El disparo pegó en el cuerpo de Ana María Guzmán y la pelota se fue a guardar. Después, Linda Caicedo estuvo cerca de empatar. Pero el tiempo no dio para más.



Colombia, subcampeona mundial. Así como se lee.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

