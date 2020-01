Selección Colombia, con la mente puesta en los Olímpicos de Tokio

La selección Colombia de fútbol sub-23 se trazó como objetivo clasificar a los Olímpicos de Tokio 2020 coronándose campeona del preolímpico que se llevará a cabo en tres ciudades del país andino entre enero y febrero.

El delantero del River Plate Jorge Carrascal afirmó a periodistas que "todos los jugadores tenemos un mismo objetivo, que es clasificar a los olímpicos siendo campeones en este torneo que se realiza en Colombia, lo que nos fortalece mentalmente a todos".



"Nadie va a querer que lo pisoteen en su casa y por eso hay que matarse (esforzarse) el doble. En el grupo nos sentimos bien y contentos de que el torneo se haga en Colombia porque es una gran responsabilidad", dijo el atacante cartagenero, quien lleva un año jugando en el fútbol argentino.



Al preguntarle por su condición de máximo referente del combinado nacional, Carrascal respondió que "no me hago pasar como figura, porque todos los chicos juegan en clubes importantes y estamos trabajando con humildad para que eso nos lleve muy lejos".



Para el preolímpico, que se que realizará entre el 18 de enero y 9 de febrero de 2020 en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira, Colombia hace parte del grupo A junto a Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina, mientras que en el grupo B estarán las selecciones de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú.



Por su parte, el defensa al servicio de Atlético Junior, Gabriel Fuentes, sostuvo que "el preolímpico es un bonito reto para la selección, que a medida que han pasado las convocatorias se ha sentido mejor".



"Hoy estamos unidos por un país y el objetivo de nosotros es sacar a Colombia adelante y a veces uno no alcanza a dimensionar lo bonito que es eso", indicó el jugador, quien opinó que "será un torneo difícil porque son diez selecciones nacionales que estarán buscando un cupo a los Juegos Olímpicos".



Sobre los rivales que enfrentarán, Fuentes dijo que se debe aprovechar la condición de local y dar lo mejor para aprovechar el buen ritmo que tiene el grupo, pues "van a ser partidos bastante cerrados, pero creo que con el apoyo de la gente lograremos sacar adelante la clasificación".



Coincidiendo con sus compañeros, el volante del Hércules de España Jaime Alvarado indicó que el objetivo es ser campeones del preolímpico y se refirió al partido ante Argentina, combinado con el cual Colombia debutará.



"Hay necesidades y para eso estamos aquí trabajando y mejorando cada día, y Argentina, como todas las selecciones participantes, es muy buena, lo que hace muy competitivo el preolímpico, pero nosotros estamos enfocados en lo que hace nuestra selección", anotó el volante oriundo de la ciudad de Santa Marta.



"Solo hay dos cupos y nosotros vamos a apuntar al campeonato", precisó Alvarado, quien destacó el buen funcionamiento que ha adquirido el equipo durante los entrenamientos y los partidos amistosos realizados al mando del técnico Arturo Reyes.



