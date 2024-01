Fracaso escandaloso de la sub-23: ¿y los jugadores, qué? (Meluk le cuenta)

Antes del torneo Preolímpico, hace apenas un par de semanas, el grueso de la crítica deportiva y de la afición hablaban a boca llena del “equipazo” que llevaba Colombia, y con la ligereza de quien cree que todo es soplar y hacer botellas, se habló con seguridad de la calificación a París con esta supuesta “nueva generación dorada”, como la llamaron, y a sabiendas de que apenas dos equipos clasificarán a los Olímpicos.



Selección Colombia sub-23. Foto: EFE

Ahora, tras el desastre del horrible equipo goleado 3-0 por Ecuador y del eliminado tempranamente por fallar las opciones que tuvo contra un Brasil que le ganó 2-0, pues las críticas apuntan correctamente al entrenador Héctor Cárdenas (muy flojos, planos e insípidos todos sus anteriores equipos juveniles) y contra los directivos de la Federación de Fútbol por nombrar a los entrenadores por cuotas regionales y de poder de ellos mismos sin articular un verdadero trabajo pensado, continuado, encadenado. Todo eso vale: son hechos. Datos que hay que dar.



Sin embargo, este equipo, que todavía tiene que jugar dos partidos porque no pueden dejar cojo el calendario en busca de su honrilla, no es un equipo de peladitos. No es ni juvenil ni prejuvenil. Es sub-23. Es profesional. Es un equipo lleno de jugadores elogiados en la Liga profesional, incluso con llamados a la Selección mayor, y con experiencia en ligas del exterior.

Brasil vs. Colombia Foto: Efe

Acá tienen que asumir su responsabilidad en el papelón de juego y las fallas groseras de definición Daniel Ruiz, el ‘10’ de Millos; Óscar Cortés, que salió de Millos, se fue al Lens francés y ayer viajaba a Escocia para firmar con el Glasgow Rangers; a Carlos Ándrés Gómez, al que los ‘intelectuales’ de la prensa comparan con el Tino Asprilla, ya estuvo con Néstor Lorenzo en el equipo grande y ahora está en la MLS; igualito que Juan David Mosquera, lateral que también ha sido llamado por Lorenzo.



A Jimer Fory lo pidieron para la Selección absoluta por su papel en el Pereira campeón y que luchó en la Libertadores; y Castro Devenish –que dicen está por irse a Portugal–, Óscar Perea y Brahian Palacios son las joyas del ‘nuevo proceso’ de Nacional.

No paro: cuando se menciona a Juan Andrés Castilla, en Cali reviven al ‘Flaco’ Landucci en los programas de fútbol, Tanton es del Fulham inglés, a Torres le dicen ‘Kanté’ en Santa Fe...



Mejor dicho: todos ellos, y otros más, no son ningunos peladitos sin experiencia ni formación salidos de la nada. Esos muchachos no son debutantes de una liga departamental recién campeona nacional juvenil o prejuvenil.

Selección Colombia perdió en su debut en el Preolímpico. Foto: EFE

Todos ellos ya son profesionales, son figuras de nuestra Liga en su tamaño y varios han cruzado las fronteras continentales y atravesaron el Atlántico.



Cárdenas (¡que ya estuvo bueno!) y los directivos de la Federación se consolarán en que Marcelo Bielsa, el técnico de la mayores de Uruguay y uno de los entrenadores de mayor reputación mundial, también quedó eliminado en dos derrotas con la Uruguay sub-23 que dirigió por ese cuento de la continuidad del proceso y el trabajo articulado. Les aseguro que aquí lo pondrán de escudo.



Brasil ha jugado feo y mal, pero Endrick y Kennedy resolvieron. En cambio, las ‘estrellas’ de Colombia, jugadores profesionales y no aficionados de ligas, nos salieron con un chorro de babas...



Meluk le cuenta





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuents

