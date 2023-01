Si hay alguien que sabe cómo afrontar un Sudamericano Sub-20, cómo se gana y cómo se enfrenta la crítica, ese es el DT Carlos el ‘Piscis’ Restrepo, campeón con la Selección Colombia en el 2013. Su experiencia sirve de espejo para el equipo actual, que este miércoles busca la clasificación a la fase final, contra Brasil. Al ‘Piscis’ le tocó aguantar críticas, cómo a este equipo que aunque no ha perdido, no llena las expectativas.

Análisis del 'Piscis'

Facebook Twitter Linkedin

Carlos 'Piscis' Restrepo, entrenador de la Selección Colombia Sub-20. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Le gusta la actual Selección sub-20?

Me parece que Colombia ha ido mejorando del primero al segundo, sintiendo el torneo como tal, los muchachos se han ido soltanto. En determinado momento se ha apostado a la individualidad y a veces cuando es intermitente se reciente la regularidad del equipo en 90 minutos, pero al final hay jugadores que han levanto nivel, el caso Cortés es importante, y Puerta, los laterales, Salazar y Mina fueron en su momento el aporte que se requiere, de buen recorrido en fase ofensiva y disposición defensiva. El segundo tiempo en el último partido fue dominado por Colombia, en todo momento fue propositivo, arriesgando en la mitad con Puerta y Castilla. El grupo puede dar más, esperamos llegue el punto ascendente en el torneo, que sea mas parejo… El torneo es parejo y se puede aspirar.



¿Las críticas (falta de gol o problemas ofensivos) son justas?

El primer partido, para los ajenos, parece sencillo, pero adentro es muy complejo. De afuera pueden dar opiniones, por eso hay que estar fuertes ¿Que faltó mas? Seguramente, pero en el segundo partido Colombia mejora, muestra que tiene más argumentos en lo colectivo.

Ustedes recibieron críticas y fueron campeones... ¿Cómo afrontó eso?

A veces las cosas no salen y vas a tener críticas, pero si te blindas en tu trabajo, no te pueden cambiar toda una preparación, al contrario, hay que encerrarse en la idea, fortalecer lo que se planteó antes de llegar. Si los criterios ajenos te cambian la idea, más fácil llega un resultado negativo. Que guste o no la manera en que se gane, o las formas de ciertos partidos, o ratos, si manejas otro partido afuera, se pierde la cabeza de la Selección.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Puerta, capitán y figura de Colombia. Foto: EFE



¿Y cómo controló la presión externa?

Estamos en una era globalizada, tenemos los jugadores con el celular, entonces tenemos el problema que es luchar con lo que vendes en casa y lo que te venden afuera; se hacen trabajos con el psicólogo para tratar de que en la noche se descanse, si aparte de lo de afuera no duermes bien en torneos cortos, se reciente el rendimiento. Ahí hay que prestar atención. Fortalecer esa idea de tratar siempre de no perder el norte a nivel interno. Si el plan es ser campeón hay que prevalecer eso y se crean hábitos que deben ser cumplidos... Una crítica golpea a un jugador y lo saca de un partido. A muchos los encontraba en el pasillo a las 12 de la noche llorando porque recibió una mala opinión.



¿Cómo se gana un Sudamericano?

Hay que prestarle atención a los 90 minutos, al comportamiento y al resultado. A veces parece que un punto no significa nada, pero puede dar pie al titulo. Cada juego debe tener su lectura y el manejo del resultado como tal. Nosotros hicimos 9 partidos para ser campeones en 23 días, y sumar y sumar era fundamental.



¿Se puede vencer a Brasil para clasificar?

Siempre es complejo pero nunca imposible, nosotros les ganamos 3 veces en las generaciones que tuve, pero no se puede desconocer a Brasil.



Grupo A

Colombia vs. Brasil

Pascual Guerrero

7:30 p. m.

TV: Caracol y RCN





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes