Arturo Reyes trabaja para un Suramericano que no existe (opinión)

En tiempos de austeridad, como lo viene recalcando nuestro fútbol desde que comenzó la pandemia (e incluso antes), no parece tener sentido que hoy, en Barranquilla, esté trabajando una Selección Sub-20 para un Suramericano que ya fue cancelado. O es una apuesta a un futuro muy lejano, o simplemente es una pérdida de tiempo.

En contexto: Colombia iba a ser la sede del torneo este año, pero la pandemia cambió los planes. Arturo Reyes, el seleccionador, había empezado a hacer veedurías una semana antes de que nos encerraran a todos. La Fifa canceló los mundiales y la Conmebol hizo lo propio con los clasificatorios.



Arturo Reyes, DT de la Selección Colombia Sub-20. Foto: EFE

Sin embargo, en Suramérica se decidió hacer el torneo a finales de año, esta vez en Venezuela. Y Reyes alcanzó a hacer dos microciclos, uno en mayo y otro en julio. Y el martes 3 de agosto apareció una nueva convocatoria.



Ese mismo día hubo consejo de la Conmebol y se cancelaron todos los torneos juveniles por este año, aunque el anuncio a la prensa solo se hizo el viernes. Sin embargo, al día siguiente comenzó a trabajar el equipo en Barranquilla. ¿Con qué objeto? ¿Ramón Jesurún, vicepresidente de la Conmebol y cabeza visible de la Federación, no les avisó?



Si Reyes estaba pensando en preparar el Suramericano Sub-20 de 2023, en el que, ahora sí, Colombia será local, de los 22 jugadores que tiene concentrados, solo cinco tienen la edad: Gian Cabezas, del Cali; Jhon Durán, de Envigado; y Jeirye Caicedo, Luis Marquines y Juan Chavarria, de Nacional. El resto están pasados de edad.



La otra opción ya estén pensando en el Preolímpico de 2024, cuatro años después del fracaso de Reyes en casa para ir a Tokio 2020. Si el DT diera alguna señal de vida y contara cuáles son sus planes, ayudaría mucho.



En esta época de microciclos, morfociclos y demás, trabajar para un torneo que no existe, o para otro en el que la nómina ya no sirve, no tiene sentido. Como muchas cosas en la Federación.



